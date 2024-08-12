Росіяни спеціально починають мусувати тему атомних станцій у контексті подій на Курщині: Згурець про пожежу на ЗАЕС

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вчора, 11 серпня, з'явилася інформація, що на Запорізькій АЕС пішов чорний дим. Потім з'ясувалося, що ці події відбувалися десь за кілометр від атомних блоків, а саме на градирні, яка є установкою для охолодження води. Ці градирні ворог використовує для зберігання техніки, боєприпасів та іншого, тобто для прикриття своїх військових можливостей. Дійсно там були вибухи, повідомлялося, що пішов чорний дим, після чого і МАГАТЕ захвилювалося, кажучи, що це створює потенційні ризики безпеки", - зауважив військовий експерт.

За його словами, росіяни вчиняють такі дії саме зараз, щоб, по-перше, звинуватити українську сторону в обстрілах, а це не відповідає дійсності.

"З іншого боку, у мене таке враження, що росіяни зараз спеціально починають мусувати тему атомних станцій в контексті, умовно кажучи, наших дій у Курській області, аби якимось чином потім змістити акценти на те, що просування українських військ загрожує Курській АЕС. Поки що гра не зрозуміла, але тематика атомних станцій зараз виходить на перший план. Побачимо, які аргументи чи історію росіяни придумають далі", - резюмував Сергій Згурець.