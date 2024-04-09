Росіяни в соцмережах шукають персонал для роботи на ЗАЕС, - Юсов
Через дефіцит кадрів росіяни шукають працівників на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію у соціальних мережах
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
"Уявіть собі, на ядерний об'єкт (шукають - ред.) через соцмережі та оголошення в Telegram", - сказав він.
Представник розвідки додав, кількість персоналу ЗАЕС "значно скоротилася з штатними показниками" зазначивши, що професійний рівень співробітників також упав. За словами Юсова, це створює додаткові загрози для роботи атомної електростанції.
Він також розповів, що є "чимало" українських працівників ядерного об’єкту, які не підписали нового контракту із загарбниками, тому ворог намагається схилити їх до співпраці.
- 9 квітня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС. Росіяни звинуватили в "ударі" ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.87 Купівля 38.87Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе