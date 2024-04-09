Росіяни в соцмережах шукають персонал для роботи на ЗАЕС, - Юсов

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Уявіть собі, на ядерний об'єкт (шукають - ред.) через соцмережі та оголошення в Telegram", - сказав він.

Представник розвідки додав, кількість персоналу ЗАЕС "значно скоротилася з штатними показниками" зазначивши, що професійний рівень співробітників також упав. За словами Юсова, це створює додаткові загрози для роботи атомної електростанції.

Він також розповів, що є "чимало" українських працівників ядерного об’єкту, які не підписали нового контракту із загарбниками, тому ворог намагається схилити їх до співпраці.