Росіяни зранку вдарили по Селидовому: загинула жінка

Про це пише ДСНС.

"Під час рятувальних робіт з-під завалів приватного будинку співробітники ДСНС вилучили тіло жінки 1961 р.н", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа двох приватних будинків, яку рятувальники ліквідували. Також є пошкодження 11 будинків, адмінбудівлі й крамниці.