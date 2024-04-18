Росіяни зранку вдарили по Селидовому: загинула жінка
Російська окупаційна армія вранці 18 квітня атакувала місто Селидове. Унаслідок цього загинула жінка, також є пошкодження
Про це пише ДСНС.
"Під час рятувальних робіт з-під завалів приватного будинку співробітники ДСНС вилучили тіло жінки 1961 р.н", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа двох приватних будинків, яку рятувальники ліквідували. Також є пошкодження 11 будинків, адмінбудівлі й крамниці.
- Увечері та у ніч на 18 квітня ворог атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами. Більше про обстріл читайте тут!
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