Російські окупанти пошкодили в Україні 124 приміщення судів
Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик заявив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у різних регіонах України 124 приміщення судів зазнали пошкоджень
Про це йшлося під час дискусії про новочасні виклики для судової влади.
"Станом на сьогодні 124 приміщення судів зазнали пошкоджень різного ступеня, 15 із них зруйновані", - сказав Усик.
Він додав, що за попереднім розрахунком, для відновлення роботи в цих приміщеннях з проведенням комплексних ремонтів, придбанням необхідного обладнання і меблів орієнтовно необхідно 1,9 млрд грн.
- Станом на кінець січня 2024 року внаслідок російської агресії зазнали збитків щонайменше 1938 об’єктів культурної інфраструктури (без урахування пам’яток культурної спадщини), з них 314 (16%) – знищені.
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