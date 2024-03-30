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Війна з Росією: хроніка
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Російські окупанти пошкодили в Україні 124 приміщення судів

30 березня, 2024 субота
07:03
Війна з Росією суд, суддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик заявив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у різних регіонах України 124 приміщення судів зазнали пошкоджень

Про це йшлося під час дискусії про новочасні виклики для судової влади.

"Станом на сьогодні 124 приміщення судів зазнали пошкоджень різного ступеня, 15 із них зруйновані", - сказав Усик.

Він додав, що за попереднім розрахунком, для відновлення роботи в цих приміщеннях з проведенням комплексних ремонтів, придбанням необхідного обладнання і меблів орієнтовно необхідно 1,9 млрд грн.

  • Станом на кінець січня 2024 року внаслідок російської агресії зазнали збитків щонайменше 1938 об’єктів культурної інфраструктури (без урахування пам’яток культурної спадщини), з них 314 (16%) – знищені.
Теги:
Україна
російська армія
ракетний удар
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