Російські окупанти пошкодили в Україні 124 приміщення судів

Про це йшлося під час дискусії про новочасні виклики для судової влади.

"Станом на сьогодні 124 приміщення судів зазнали пошкоджень різного ступеня, 15 із них зруйновані", - сказав Усик.

Він додав, що за попереднім розрахунком, для відновлення роботи в цих приміщеннях з проведенням комплексних ремонтів, придбанням необхідного обладнання і меблів орієнтовно необхідно 1,9 млрд грн.