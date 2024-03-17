Російський експорт зброї за 10 років впав на понад 50%: британська розвідка назвала причини

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), російський експорт зброї впав на 53% у періоді між 2014-2018 й 2019-2023 роками.

Внаслідок цього Росія опустилась з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь. Крім того, лише у 2023 році показники були на 52% меншими, ніж у 2022.

Розвідка Британії додає, що зокрема торік основні російські озброєння отримали лише 12 країн, у порівнянні з 31 країною у 2019 році.

За даними експертів, таке зниження рівня експорту, ймовірно, пов'язане із зниженням попиту клієнтів через ризик введення санкцій й глобальне засудження відповідальності Росії за війну, а також тим, РФ надає пріоритет техніці для операцій в Україні через постійні втрати на полі бою.