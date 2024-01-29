"Розмовляти ні з ким - вони заборонили собі вести переговори": російські маніпуляції за 29 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 січня росіяни запустили три великі маніпуляції.

Маніпуляція: Секретар радбезу РФ М. Патрушев заявив: "Зараз США, НАТО та їхні сателіти руками київського режиму та найманців ведуть проксі-війну проти російського народу та держави".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Легитимный" написав: "Пішли заяви сусідів, що вони претендують на наші землі. Це публічний привіт Зеленському та його концепції війни до останнього, яка може призвести до розвалу країни. Тобто Зеленський заради своїх амбіцій ставить майбутнє всієї країни".

Маніпуляція: Помічник президента РФ Ю. Ушаков заявив: "Росія була і залишається готовою до переговорів з Україною, але розмовляти нема з ким - вони заборонили собі вести переговори".