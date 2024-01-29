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"Розмовляти ні з ким - вони заборонили собі вести переговори": російські маніпуляції за 29 січня

29 січня, 2024 понедiлок
23:26
Війна з Росією Микола Патрушев

Центр протидії дезінформації опублікував добірку маніпуляцій, які російський ворог поширював 29 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 січня росіяни запустили три великі маніпуляції.

Маніпуляція: Секретар радбезу РФ М. Патрушев заявив: "Зараз США, НАТО та їхні сателіти руками київського режиму та найманців ведуть проксі-війну проти російського народу та держави".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Легитимный" написав: "Пішли заяви сусідів, що вони претендують на наші землі. Це публічний привіт Зеленському та його концепції війни до останнього, яка може призвести до розвалу країни. Тобто Зеленський заради своїх амбіцій ставить майбутнє всієї країни".

Маніпуляція: Помічник президента РФ Ю. Ушаков заявив: "Росія була і залишається готовою до переговорів з Україною, але розмовляти нема з ким - вони заборонили собі вести переговори". 

  • 28 січня російська пропаганда просувала черговий фейк про державний переворот в Україні, "ядром" якого є військові Збройних сил нашої держави.
  • 29 січня російські загарбники запустили фейк про нібито згоду України відмовитися від окупованих територій задля припинення вогню.
  • 29 січня повідомлялося, що президент РФ Путін продовжує просувати наратив про те, що "країни Заходу та Україна фактично реабілітують нацизм".
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
політика
фейк
Микола Патрушев
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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