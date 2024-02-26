Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 лютого іноземні ЗМІ запустили один фейк та дві маніпуляції.

Маніпуляція: "Минулий рік показав, наскільки сильно програють Україна і Захід. Розрекламований контрнаступ виявився катастрофою. Перспективи похмурі, але замість того, щоб укласти мир, Захід зібрався в Києві на черговий медіафорум. На тілах півмільйона чоловіків, змарнованих у проксі-війні США. Яка ганьба", - Кім Дотком написав у X (Twitter).

Маніпуляція: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Ідея про те, що ЦРУ вже більше десяти років активно працює в Україні, ведучи таємну війну проти Росії, більше не є теорією змови".

Дезінформація: Американський ютубер Стівен Гарднер заявив: "Зеленський і Україна бомбили Донецьк, і це було однією з головних причин вторгнення Путіна. Україна бомбила свій власний народ, свою власну країну, і багато з них були росіянами. І саме тому Путін сказав, що "ми повинні повернути цю територію".