"Розрекламований контрнаступ виявився катастрофою": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 26 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 26 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 лютого іноземні ЗМІ запустили один фейк та дві маніпуляції.
Маніпуляція: "Минулий рік показав, наскільки сильно програють Україна і Захід. Розрекламований контрнаступ виявився катастрофою. Перспективи похмурі, але замість того, щоб укласти мир, Захід зібрався в Києві на черговий медіафорум. На тілах півмільйона чоловіків, змарнованих у проксі-війні США. Яка ганьба", - Кім Дотком написав у X (Twitter).
Маніпуляція: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Ідея про те, що ЦРУ вже більше десяти років активно працює в Україні, ведучи таємну війну проти Росії, більше не є теорією змови".
Дезінформація: Американський ютубер Стівен Гарднер заявив: "Зеленський і Україна бомбили Донецьк, і це було однією з головних причин вторгнення Путіна. Україна бомбила свій власний народ, свою власну країну, і багато з них були росіянами. І саме тому Путін сказав, що "ми повинні повернути цю територію".
- 25 лютого стало відомо, що в російській соцмережі ВКонтакте шириться фейк, що нібито у Полтаві люди стоять у величезних чергах по хліб і навіть б’ються за можливість отримати його безкоштовно.
- 25 лютого повідомлялося, що російські тг-канали запустили черговий фейк про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не бажає миру, а "його турбота про життя солдатів - гра на публіку".
- 25 лютого стало відомо, пропагандистські канали поширюють брехливу заяву заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, що угода України та Німеччини про гарантії безпеки це нібито "новий альянс нацистів з бандерівцями".
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