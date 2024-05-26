"Рятує життя": Боррель наголосив на необхідності надання Україні ППО після удару РФ по ТЦ у Харкові

Про це він написав у Х.

"Я рішуче засуджую жахливі напади Росії на місто Харків сьогодні, включно з переповненим торговельним центром, убивствами та пораненнями мирних жителів", - наголосив дипломат.

Боррель запевнив, що всі виконавці цих та інших російських воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності.

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"Ці систематичні російські злочини проти мирного населення та цивільної інфраструктури знову підкреслюють необхідність для Європи терміново збільшити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя та захищає українські міста", - підкреслив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки.