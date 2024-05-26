"Рятує життя": Боррель наголосив на необхідності надання Україні ППО після удару РФ по ТЦ у Харкові
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив атаку росіян на гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові й наголосив на необхідності надання Україні додаткових систем ППО
Про це він написав у Х.
"Я рішуче засуджую жахливі напади Росії на місто Харків сьогодні, включно з переповненим торговельним центром, убивствами та пораненнями мирних жителів", - наголосив дипломат.
Боррель запевнив, що всі виконавці цих та інших російських воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності.
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"Ці систематичні російські злочини проти мирного населення та цивільної інфраструктури знову підкреслюють необхідність для Європи терміново збільшити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя та захищає українські міста", - підкреслив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки.
- У суботу, 25 травня 2024 року, росіяни протягом дня завдають ударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова. Зокрема, є влучання по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". Вже на ранок 26 травня кількість загиблих в "Епіцентрі" збільшилася до 12 людей. За даними прокуратури, 10 тіл наразі нерозпізнані. Водночас травми отримали 43 людини.
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