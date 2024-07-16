Щоб перемогти Росію потрібна участь інших країн у цій війні, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Не на самітах будуть вирішуватись умови закінчення війни. Це всього поточна робота. Для того, щоб завершити війну переговорами, потрібна готовність сторін. Це може відбуватись тоді, коли одна сторона повністю домінує, а інша капітулює. Також це може відбутись тоді, коли одна зі сторін готова на великі поступки. До прикладу, як це було з Фінляндією. Теж ймовірний сценарій завершення війни переговорами тоді, коли обидві сторони виснажились й зупинились на поточній лінії фронту. Тобто, це пауза, що означає те, що війна формально не закінчена", - пояснив Чалий.

Дипломат наголосив, що зараз про жодні мирні угоди з РФ не може йти мови.

"Я зараз не уявляю прямої мирної угоди між Зеленським та Путіним. Путін же воєнний злочинець і він прекрасно розуміє, що йому ніхто не дасть індульгенцію. До того ж я не розумію всіх цих розділень на питання, які розглядаються на Саміті миру. Для мене очевидно, що єдиним варіантом зупинити Росію є військова сила. Тобто, яку силу й допомогу ми матимемо, щоб зупинити російську окупаційну армію. За ідеального сценарію, щоб перемогти Росію на полі бою потрібно мати залучення інших країн. Бо ця війна є викликом не тільки для України, але воюємо лише ми", - додав він.