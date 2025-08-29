Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Шмигаль квапить партнерів із підготовкою гарантій безпеки для України: назвав 5 пріоритетів

Шмигаль квапить партнерів із підготовкою гарантій безпеки для України: назвав 5 пріоритетів

Юлія Юліна
29 серпня, 2025 п'ятниця
16:31
Денис Шмигаль

Денис Шмигаль виступив на засіданні міністрів оборони ЄС під головуванням Високої представниці ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Шмигаль поінформував колег про наслідки російських обстрілів в ніч на 28 серпня.

За його словами, вбивство цивільних не можна назвати готовністю РФ до миру.

Міністр оборони закликав партнерів робити разом з Україною все для завершення війни та досягнення тривалого й справедливого миру.

"Ми маємо прискорювати роботу над справжніми гарантіями безпеки, зокрема в межах Коаліції охочих", – сказав чиновник.

Він виокремив п’ять пріоритетів:

  • оснащення Збройних Сил України;
  • постачання зброї за механізмом PURL;
  • створення ефективної архітектури майбутніх гарантій безпеки для України, де кожна країна-партнер зробить свій чіткий внесок;
  • навчання українських військових;
  • оборонно-промислова інтеграція.

Також очільник українського оборонного відомства наголосив на необхідності посилення санкцій і конфіскації російських активів. Він зазначив, що це дієві елементи геополітичного та економічного тиску на агресора.

  • Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
  • 20 серпня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід.
16:48
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Трамп скасував державну охорону для колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс
16:20
Радбез ООН
Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ 28 серпня
16:17
Президент Португалії назвав Трампа російським агентом
16:09
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком і закликала ЄС "інвестувати у власну оборону"
16:03
OPINION
Чи треба мітинги узгоджувати з Генштабом?
16:00
Кая Каллас
"Єдине, що працює, – це тиск": Каллас розповіла, яким буде 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
15:53
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський заявив, що дозвіл на перетин кордону чоловікам 18-22 років не має впливу на обороноздатність України
15:50
Верховна Рада
Нардепи підготували постанову про відновлення трансляцій засідань Ради
15:25
Патріарх Кирило
"Великий потенціал православʼя в Африці": патріарх Кирил каже, що приходи РПЦ є у 36 країнах континенту
15:23
Червоний Хрест
Кількість зниклих безвісти у світі зросла на 70% за останні 5 років, – Червоний Хрест
15:15
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
До осінніх дощів ситуація на фронті істотно не зміниться, – військовий експерт Селезньов
15:10
ПриватБанк
"Хвилина, що має значення": ПриватБанк щодня зупинятиме роботу для вшанування полеглих героїв
15:00
Росіяни поширюють фейки про "масову втечу чоловіків 18–22 років за кордон", - ЦПД
14:55
У Києві затримали двох неповнолітніх, яким росіяни обіцяли $1500 за підпал автівки військового
14:49
Шахтар, Педріньйо
"Шахтар" і "Динамо" дізнались суперників у Лізі конференцій
14:48
Стартували зйомки нових "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом, Lucasfilm оголосив акторський склад
14:35
швидка
Росіяни на Херсонщині атакували дроном цивільну автівку: серед поранених вагітна
14:23
Правоохоронці розслідують воєнний злочин росіян, які катували українського полоненого й перерізали йому горло
14:13
ЗСУ вночі 29 серпня уразили обʼєкт у Брянській області, що забезпечує окупантів пальним
14:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Що можуть зробити західні партнери для завершення війни
13:46
спека
Останні дні літа в Україні будуть спекотними: Наталка Діденко розповіла, коли стане прохолодніше
13:23
ЗСУ загиблі
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 221 українського митця та 108 медійників
12:45
сили ППО
Фіксуємо нові накази на переведення фахівців ППО у піхоту, - Стерненко
12:29
Донецька область
Російські війська просунулися поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
12:04
на фото Верховна Рада України
Кияни найкраще оцінюють діяльність у ВР фракцій "ЄС" і "Голосу", - опитування
12:01
Рубль подешевшав
Економіка РФ фактично зупинилася, Кремль вимушено забиратиме ресурси у цивільних секторів, - ЦПД
12:00
OPINION
Як розблокувати Херсон?
11:53
Ексклюзив
Микола Княжицький
Нардеп Княжицький назвав запізнілим, але правильним рішення визнати УПЦ МП афілійованою з РПЦ
11:49
У Києві сталася ДТП, в якій загинув правоохоронець: за розслідування взялися в ДБР
11:39
Велика Британія заборонила ізраїльським чиновникам відвідувати Лондонський ярмарок зброї
11:39
Нафтогаз
Нафтогазу завдано збитків на понад 26 млн грн: одного з ексдиректорів підозрюють у зловживанні владою
11:29
Енергетика
Через підвищення температури повітря споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання: ситуація в енергосистемі 29 серпня
11:19
Ексклюзив
Люди вийшли на протест через відкриття Нацмеморіалу у Мархалівці. Активісти кажуть, що затримали близько десятка людей
11:16
Шпигувала за Силами оборони на Донеччині: затримано агентку спецслужб РФ
10:57
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:35
На Київщині викрили схеми розкрадань бюджетних коштів на понад 468 млн грн: 42 депутати та чиновники отримали підозри
10:34
Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 23 людей загинули, доля 8 невідома
10:33
PR
Роль сучасних іграшок у розвитку дітей
10:13
Ексклюзив
Донеччина
"Це троянський кінь": Снєгирьов про ідею 40-кілометрової буферної зони в Україні
