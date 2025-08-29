Шмигаль квапить партнерів із підготовкою гарантій безпеки для України: назвав 5 пріоритетів
Денис Шмигаль виступив на засіданні міністрів оборони ЄС під головуванням Високої представниці ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас
Про це повідомила пресслужба Міноборони України.
Шмигаль поінформував колег про наслідки російських обстрілів в ніч на 28 серпня.
За його словами, вбивство цивільних не можна назвати готовністю РФ до миру.
Міністр оборони закликав партнерів робити разом з Україною все для завершення війни та досягнення тривалого й справедливого миру.
"Ми маємо прискорювати роботу над справжніми гарантіями безпеки, зокрема в межах Коаліції охочих", – сказав чиновник.
Він виокремив п’ять пріоритетів:
- оснащення Збройних Сил України;
- постачання зброї за механізмом PURL;
- створення ефективної архітектури майбутніх гарантій безпеки для України, де кожна країна-партнер зробить свій чіткий внесок;
- навчання українських військових;
- оборонно-промислова інтеграція.
Також очільник українського оборонного відомства наголосив на необхідності посилення санкцій і конфіскації російських активів. Він зазначив, що це дієві елементи геополітичного та економічного тиску на агресора.
- Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
- 20 серпня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід.
