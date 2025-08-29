Шмигаль квапить партнерів із підготовкою гарантій безпеки для України: назвав 5 пріоритетів

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Шмигаль поінформував колег про наслідки російських обстрілів в ніч на 28 серпня.

За його словами, вбивство цивільних не можна назвати готовністю РФ до миру.

Міністр оборони закликав партнерів робити разом з Україною все для завершення війни та досягнення тривалого й справедливого миру.

"Ми маємо прискорювати роботу над справжніми гарантіями безпеки, зокрема в межах Коаліції охочих", – сказав чиновник.

Він виокремив п’ять пріоритетів:

оснащення Збройних Сил України;

постачання зброї за механізмом PURL;

створення ефективної архітектури майбутніх гарантій безпеки для України, де кожна країна-партнер зробить свій чіткий внесок;

навчання українських військових;

оборонно-промислова інтеграція.

Також очільник українського оборонного відомства наголосив на необхідності посилення санкцій і конфіскації російських активів. Він зазначив, що це дієві елементи геополітичного та економічного тиску на агресора.