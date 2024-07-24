Шольц пояснив, чому Німеччина не дозволяє Україні бити її зброєю вглиб Росії

Про це канцлер ФРН Олаф Шольц сказав на пресконференції в Берліні 24 липня, передає DW.

Він наголосив, що уряд ФРН, підтримуючи Україну, водночас намагається уникнути ескалації у відносинах НАТО з Росією.

"Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це необхідно, і водночас усі наші рішення зважені, щоб не допустити війни між Росією та НАТО", – пояснив Шольц.