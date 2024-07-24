Шольц пояснив, чому Німеччина не дозволяє Україні бити її зброєю вглиб Росії
Німеччина дозволила Києву використовувати надану нею зброю на території РФ, але лише в районах, що межують із Харківською областю
Про це канцлер ФРН Олаф Шольц сказав на пресконференції в Берліні 24 липня, передає DW.
Він наголосив, що уряд ФРН, підтримуючи Україну, водночас намагається уникнути ескалації у відносинах НАТО з Росією.
"Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це необхідно, і водночас усі наші рішення зважені, щоб не допустити війни між Росією та НАТО", – пояснив Шольц.
- Раніше українські чиновники заявили, що Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстань більше ніж 100 кілометрів вглиб Росії.
- Однак 11 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що право на самооборону передбачає удари по військових цілях на території Росії.
- 12 липня у МЗС Норвегії також заявили, що Україна має право бити по території РФ.
- Того ж дня в ОП пояснили, що під "ударами вглиб Росії" Україна розуміє не демонстраційні поодинокі удари, а системне руйнування передусім російських авіабаз і військових виробництв.
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