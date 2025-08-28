Сибіга показав 55 іноземним дипломатам зруйнований РФ будинок у Дарницькому районі Києва
Очільник МЗС України Андрій Сибіга 28 серпня показав іноземним дипломатам наслідки російської атаки на житловий будинок у Дарницькому районі Києва
Про це він повідомив у соцмережі X.
"Після варварського російського удару по українській столиці було важливо відвідати разом із керівниками 55 іноземних дипломатичних місій місце одного з ударів – зруйнований житловий будинок у Дарницькому районі. Це місце жахливого воєнного злочину", - написав Сибіга.
Він нагадав, що РФ цієї ночі вбила в Києві понад півтора десятка людей, включно з дітьми.
Глава МВС Ігор Клименко також розповів іноземним дипломатам про ліквідацію наслідків атаки.
Сибіга закликав партнерів відповісти на атаки РФ жорсткими санкціями.
"Украй важливо, щоб світ побачив російський терор і вжив заходів для зупинення цього варварства. Я дякую всім іноземним дипломатам, які сьогодні приєдналися до нас у вшануванні пам'яті жертв російських ударів. Росія – терористична держава. Ми розраховуємо на рішучу міжнародну відповідь та дії щодо посилення тиску на Росію, включаючи нові жорсткі санкції, та посилення підтримки України", - написав дипломат.
Локацію відвідали члени місій Австралії, Австрії, Азербайджану, Албанії, Апостольської Нунціатури, Аргентини, Бельгії, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, В’єтнаму, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Єгипту, Індії, Індонезії, Іраку, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Катару, Китаю, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Німеччини, Норвегії, Пакистану, Палестини, ПАР, Польщі, Португалії, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Судану, США, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Японії, а також представникам ВООЗ, ГУАМ, ЄС, КМЄС, Міжнародного кримінального суду, ММПЛУ, НАТО, ООН в Україні, УКГС ООН та ЮНІСЕФ.
- У ніч на 28 серпня Росія атакувала Україну дронами та ракетами, внаслідок чого в Києві загинули понад півтора десятка людей, серед них діти. Пошкоджено будівлю представництва ЄС, редакції українських ЗМІ, книгарні та інші винятково цивільні об'єкти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.77Продаж 48.44
- Актуальне
- Важливе