"Ситуація не важка, вона критична": офіцер ЗСУ Ткачук про Покровський напрямок

Про це розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері Еспресо.

"Ситуація не важка, ситуація критична. Ворог, дійсно, бере в напівкліщі місто, тобто з півдня він далі потискає населений пункт Удачне для того, аби брати це напівкільце і намагатися його закривати. З півночі ідуть бойові дії в бік Красного Лиману для того, аби просуватися до населеного пункту Покровськ, а також росіяни вже давно вийшли на ті позиції, з яких можна обстрілювати Добропілля. Загалом цей відтинок фронту Покровськ - Краматорськ - Костянтинівка вони активно насичують КАБами. По 30 КАБів на день було до останнього часу. Це дуже велика кількість керованих авіаційних бомб. Це дійсно та ситуація, яка є важкою, є дійсно критичною на цьому відтинку фронту, тому що ворог хоче до кінця року захопити Покровськ, для них потрібна якась велика перемога", - сказав він.

Андрій Ткачук зауважив, що росіяни розраховують окрім Покровська захопити ще 9-11 менших населених пунктів, аби перезимувати у містах.

"І вони розраховують саме на цей населений пункт, а також на 9-11 менших населених пунктів в зазначеному мною відтинку для того, аби перезимувати в містах і не бути жертвами наших дронів на відкритому полі, на відкритій території. Відповідно, ми маємо це розуміти й ефективніше працювати, тому що є велика проблематика там з доведенням інформації від особового складу на верх. Дуже часто є на деяких відтинках фронту фіксується те, що дають недостовірну інформацію, що супроводжується потім проблемою взаємодії з різними підрозділами. На сьогодні по Покровську знаю певні кроки, які ми робимо, є певні підрозділи, які є дуже ефективними, і вони тепер туди заведені для виправлення ситуації. Я сподіваюся, що нам вдасться таку критичну точку збалансувати й відтягнути якомога далі окупацію населеного пункту задля повноцінного ще більшого виснаження ворога, яке ми йому надаємо ураження по усій лінії фронту", - додав офіцер ЗСУ.