Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Ситуація складна. Давайте говорити правду": Кличко закликав киян зробити запаси води та їжі й зарядити пристрої

"Ситуація складна. Давайте говорити правду": Кличко закликав киян зробити запаси води та їжі й зарядити пристрої

Марія Музиченко
10 жовтня, 2025 п'ятниця
18:43
Війна з Росією Віталій Кличко

У пʼятницю, 10 жовтня, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що найближчими днями прогнозують нову атаку, і закликав жителів столиці зробити запаси води, їжі та зарядити пристрої автономного живлення

Зміст

Про це він написав у telegram-каналі.

"Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. З раннього ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби. Енергетики вже повернули світло понад 423 000 споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система водопостачання функціонує у звичайному режимі, але в будинках без електропостачання на верхніх поверхах можливі проблеми з подачею холодної води.

"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку. Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично", - наголосив мер.

Читайте також: Ворог намагається знеструмити лівобережну частину України, - експерт з енергетики Ігнатьєв

Він закликав киян зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення, підготувати теплі речі та не ігнорувати сигнали тривоги.

Наразі усі міські служби продовжують працювати цілодобово та в посиленому режимі задля якнайшвидшого відновлення стабільної роботи систем життєзабезпечення.

  • У ніч проти 10 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку на енергетичну систему України. Через це частина Києва залишилася без електроенергії, у столиці та ще дев’яти областях ввели графіки відключень.
  • Росіян атакувала Україну дронами і ракетами: частина Києва залишилася без світла, є поранені, у Запоріжжі в лікарні померла дитина. Загалом по всій Україні понад 20 поранених.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Віталій Кличко
російська армія
безпілотник
новини Києва
ракетний удар
блекаут
Енергетика
Читайте також:
Іван Плачков
Автор Євген Козярін
8 жовтня, 2025 середа
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Дмитро Марценишин
8 жовтня, 2025 середа
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
Дональд Трамп і Володимир Путін
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
Про нас

