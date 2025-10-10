"Ситуація складна. Давайте говорити правду": Кличко закликав киян зробити запаси води та їжі й зарядити пристрої
У пʼятницю, 10 жовтня, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що найближчими днями прогнозують нову атаку, і закликав жителів столиці зробити запаси води, їжі та зарядити пристрої автономного живлення
Про це він написав у telegram-каналі.
"Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. З раннього ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби. Енергетики вже повернули світло понад 423 000 споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що система водопостачання функціонує у звичайному режимі, але в будинках без електропостачання на верхніх поверхах можливі проблеми з подачею холодної води.
"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку. Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично", - наголосив мер.
Читайте також: Ворог намагається знеструмити лівобережну частину України, - експерт з енергетики Ігнатьєв
Він закликав киян зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення, підготувати теплі речі та не ігнорувати сигнали тривоги.
Наразі усі міські служби продовжують працювати цілодобово та в посиленому режимі задля якнайшвидшого відновлення стабільної роботи систем життєзабезпечення.
- У ніч проти 10 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку на енергетичну систему України. Через це частина Києва залишилася без електроенергії, у столиці та ще дев’яти областях ввели графіки відключень.
- Росіян атакувала Україну дронами і ракетами: частина Києва залишилася без світла, є поранені, у Запоріжжі в лікарні померла дитина. Загалом по всій Україні понад 20 поранених.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.79
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе