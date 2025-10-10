"Ситуація складна. Давайте говорити правду": Кличко закликав киян зробити запаси води та їжі й зарядити пристрої

Про це він написав у telegram-каналі.

"Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. З раннього ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби. Енергетики вже повернули світло понад 423 000 споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система водопостачання функціонує у звичайному режимі, але в будинках без електропостачання на верхніх поверхах можливі проблеми з подачею холодної води.

"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку. Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично", - наголосив мер.

Він закликав киян зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення, підготувати теплі речі та не ігнорувати сигнали тривоги.

Наразі усі міські служби продовжують працювати цілодобово та в посиленому режимі задля якнайшвидшого відновлення стабільної роботи систем життєзабезпечення.