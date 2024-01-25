Складати дрони вдома вже зголосилися понад 10 тис. охочих, – керівниця БФ Dignitas
На ініціативу Благодійного фонду Dignitas "Народний FPV" відгукнулися понад 10 тисяч людей, які готові складати дрони вдома. Це черга на навчання на кілька тижнів
Про це керівниця БФ Dignitas Люба Шипович розповіла у програмі "Війна і волонтери", ведучої Еспресо
"Ми перетнули межу в 10 тисяч заявок, і це черга на навчання на кілька тижнів, – зазначила Люба Шипович. – Ми почали рухатися в напрямку запису онлайн-курсу, щоб люди могли переглядати його в будь-який час. Після того, як ми його запишемо, він стане доступним ширшому колу людей, адже не буде прив'язки до часу. Зараз усе-таки обмежуємо кількість охочих, бо наразі таке навчання – це живі онлайн-сесії, люди можуть ставити запитання. Тож формуємо невеликі групи".
За словами Люби Шипович, кожен другий дрон підбиває ворожу техніку та живу силу.
"Саме зараз я приїхала до хлопців, в одну з рот ударних БПЛА, розмовляли з ними про дрони, про ураження, якого вони завдають. Вони розповідали, що буквально сьогодні підбили танк. Тобто дрон, який у середньому коштує 15 тисяч гривень, може вразити танк, який коштує мільйони доларів. Звичайно, не кожен дрон, але в середньому статистика – близько 48% уражень. Тобто фактично кожен другий дрон може підбити ворожу техніку або живу силу", – наголошує Люба Шипович.
- У програмі Люба Шипович розповіла, що скласти дрон – легко, як конструктор лего. За її словами, при такій інтенсивності бойових дій, як зараз, нам потрібно 10 мільйонів дронів на рік. А щоб скласти один дрон, треба щонайменше 12 тис. грн. Близько 80% дронів, які склали люди, – хорошої якості, їх уже відправили на фронт. У Житомирі підтримали ініціативу "Народний FPV" і компенсують кошти на комплектуючі.
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