Складати дрони вдома вже зголосилися понад 10 тис. охочих, – керівниця БФ Dignitas

Про це керівниця БФ Dignitas Люба Шипович розповіла у програмі "Війна і волонтери", ведучої Еспресо

"Ми перетнули межу в 10 тисяч заявок, і це черга на навчання на кілька тижнів, – зазначила Люба Шипович. – Ми почали рухатися в напрямку запису онлайн-курсу, щоб люди могли переглядати його в будь-який час. Після того, як ми його запишемо, він стане доступним ширшому колу людей, адже не буде прив'язки до часу. Зараз усе-таки обмежуємо кількість охочих, бо наразі таке навчання – це живі онлайн-сесії, люди можуть ставити запитання. Тож формуємо невеликі групи".

За словами Люби Шипович, кожен другий дрон підбиває ворожу техніку та живу силу.

"Саме зараз я приїхала до хлопців, в одну з рот ударних БПЛА, розмовляли з ними про дрони, про ураження, якого вони завдають. Вони розповідали, що буквально сьогодні підбили танк. Тобто дрон, який у середньому коштує 15 тисяч гривень, може вразити танк, який коштує мільйони доларів. Звичайно, не кожен дрон, але в середньому статистика – близько 48% уражень. Тобто фактично кожен другий дрон може підбити ворожу техніку або живу силу", – наголошує Люба Шипович.