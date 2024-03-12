Стратегічно важлива ціль: розвідка Британії про атаку дронів на авіаремонтний завод РФ у Таганрозі

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що атакований завод у Таганрозі використовується для виробництва, модернізації, технічного обслуговування та ремонту літаків раннього повітряного попередження та управління А-50.

Проте у британській розвідці зазначають, що авіазавод має ширше стратегічне значення для Росії, оскільки також обслуговує стратегічні бомбардувальники великої дальності, транспортні літаки та є випробувальним центром для літаків A-100.

У відомстві наголошують, що постійна присутність активної протиповітряної оборони, розташованої навколо об’єкта, свідчить про його важливість.



"﻿﻿Втрата А-50 з високою ймовірністю значно погіршує обізнаність про ситуацію. Зображення пошкоджень, спричинених атакою, які поширювалися в інтернеті показують пошкодження двох великих будівель, пов’язаних із флотом А-50, які, ймовірно, використовувалися для укриття літака під час періодів глибокого технічного обслуговування", - повідомляють у міноборони Британії.

Там додають, що через два тижні після втрати другого А-50 флот, найімовірніше, не зможе виконувати польоти на підтримку українських операцій.

"Ця атака на авіазавод у Таганрозі демонструє, що українські операції все ще можуть досягати стратегічно важливих об'єктів на території Росії, навіть якщо такі об'єкти вважаються захищеними в повітрі або на суші", - наголошують у розвідці Британії.