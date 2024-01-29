Табаївку на Куп'янщині ворог не захопив, там тривають бої, - речник Сухопутних військ Фітьо

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Куп'янському районі населений пункт Крохмальне важливий для російських військ, тому що це іміджево, їм потрібно перед виборами подати хоч якусь перемогу. У селищі Крохмальне до початку широкомасштабного вторгнення проживало 45 людей, а на сьогодні там вже цивільних не було, селище зруйновано. Адже ворог подає це як перемогу за масштабом схожу на взяття Берліна. Це все, чим окупанти можуть на сьогодні похизуватися", - прокоментував начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, втрата Крохмального для нас не є такою важливою, бо наші захисники перейшли на більш вигідні позиції.

"А те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території – все, на що спромоглися загарбники. А з нашої сторони основне – зберегти життя військовослужбовців. Якщо є можливість стати на кращі рубежі, щоб зайняти оборону і потім перейти до наступальних дій, покращити тактичне становище, це буде зроблено. Командири приймають правильні, обґрунтовані тактичні рішення для збереження життя свого особового складу", - підкреслив Володимир Фітьо.