Табаївку на Куп'янщині ворог не захопив, там тривають бої, - речник Сухопутних військ Фітьо
Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, зауважив, що вихваляння противника у своїх пабліках щодо взяття Табаївки не відповідає дійсності
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У Куп'янському районі населений пункт Крохмальне важливий для російських військ, тому що це іміджево, їм потрібно перед виборами подати хоч якусь перемогу. У селищі Крохмальне до початку широкомасштабного вторгнення проживало 45 людей, а на сьогодні там вже цивільних не було, селище зруйновано. Адже ворог подає це як перемогу за масштабом схожу на взяття Берліна. Це все, чим окупанти можуть на сьогодні похизуватися", - прокоментував начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ.
За його словами, втрата Крохмального для нас не є такою важливою, бо наші захисники перейшли на більш вигідні позиції.
"А те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території – все, на що спромоглися загарбники. А з нашої сторони основне – зберегти життя військовослужбовців. Якщо є можливість стати на кращі рубежі, щоб зайняти оборону і потім перейти до наступальних дій, покращити тактичне становище, це буде зроблено. Командири приймають правильні, обґрунтовані тактичні рішення для збереження життя свого особового складу", - підкреслив Володимир Фітьо.
- Впродовж доби 20 січня на фронті російським окупаційним військам вдалося просунутися вздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна та захопити село Крохмальне Харківської області.
- 27 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти збільшили кількість наступальних дій на Куп'янському напрямку. Особливо складна ситуація в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка
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