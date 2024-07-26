"Темпи мобілізації зросли": Міноборони заявило, що наразі немає гострої потреби у зниженні призовного віку
Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що в Україні збільшився темп мобілізації, тому наразі немає гострої потреби у зниженні призовного віку
Про це він заявив в інтерв'ю NV.
"Зараз темпи мобілізації зросли. Ми маємо показники, які суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими або на початку весни", - заявив речник.
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За його словами, нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Тому наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає.
"Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності", - додав Лазуткін.
- Раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомляла, що ті, хто не встиг оновити свої військово-облікові дані, зможуть зробити це в застосунку Резерв+ і після 16 липня.
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