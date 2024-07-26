"Темпи мобілізації зросли": Міноборони заявило, що наразі немає гострої потреби у зниженні призовного віку

Про це він заявив в інтерв'ю NV.

"Зараз темпи мобілізації зросли. Ми маємо показники, які суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими або на початку весни", - заявив речник.

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За його словами, нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Тому наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає.

"Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності", - додав Лазуткін.