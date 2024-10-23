Третя група українських пілотів завершила навчання у Британії

Про це повідомив у Telegram посол України в Лондоні Валерій Залужний.

"Разом з заступником державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люком Поллардом взяли участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі", - написав Залужний.

Посол також подякував Великій Британії за підтримку України.

"Вкотре хочу подякувати британському уряду та народу за постійну підтримку України. Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу. Завдяки Великій Британії, ми маємо шанс на Перемогу", - написав Залужний.

Навчання українських пілотів дипломат назвав перевагою над ворогом, яку Україна отримує завдяки підтримці союзників.