Третя група українських пілотів завершила навчання у Британії
Підготовку на базі Королівських ВПС у британському Кренвеллі завершила третя група пілотів ВПС Збройних Сил України
Про це повідомив у Telegram посол України в Лондоні Валерій Залужний.
"Разом з заступником державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люком Поллардом взяли участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі", - написав Залужний.
Посол також подякував Великій Британії за підтримку України.
"Вкотре хочу подякувати британському уряду та народу за постійну підтримку України. Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу. Завдяки Великій Британії, ми маємо шанс на Перемогу", - написав Залужний.
Навчання українських пілотів дипломат назвав перевагою над ворогом, яку Україна отримує завдяки підтримці союзників.
- Раніше, у травні 2024 року, на військовій базі в Аризоні у США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16.
- У липні Канада виділила понад $280 млн для навчання українських пілотів на F-16.
- У вересні перша група українських пілотів завершила навчання на літаках Alphajet у Франції.
- 17 жовтня Україна уклала з Грецією безпекову угоду, що передбачає зокрема допомогу в підготовці українських пілотів і технічного персоналу для F-16.
- Актуальне
- Важливе