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Головна Війна з Росією Третю добу поспіль ворог не застосовує важку бронетехніку: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про ситуацію на Авдіївському напрямку
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Третю добу поспіль ворог не застосовує важку бронетехніку: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про ситуацію на Авдіївському напрямку

17 березня, 2024 неділя
09:39
Війна з Росією Донеччина, Авдіївка, Желанне

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що окупанти вже третю добу поспіль намагаються атакувати українські позиції без залучення техніки на Авдіївському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо

"Окупанти постійно намагаються просуватись. Щодня вони штурмують наші позиції невеликими групами. Більше вони здійснюють піхотні штурми. Важку бронетехніку не залучають для атак вже три доби поспіль. Все через погодні умови, а також й те, що ми встигли підготувати мінні загородження. Ми теж встигли побудувати оборонні позиції, що дозволяє краще стримувати ворога", - розповів Цехоцький.

За словами офіцера, окупанти почали штурмувати позиції Сил оборони вночі

"Намагаються просуватись на наші позиції постійно. Вже вдруге за крайній тиждень вони атакують вночі. Атакують застосовуючи застарілу техніку. Вони розконсервовують техніку, яка зберігалась десятиліттями й з трьох одиниць роблять одну. Що стосується піхоти, то в них нічого не змінюється. Групи з 4-5 окупантів йдуть на штурм, серед них обирається старший і якщо група не захопила позицію - це розстріл", - додав він.

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що 14 березня на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Натомість українські військові відбили атаки на 6 напрямках та знищили 580 окупантів.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських бійців та зустрівся з командирами на Авдіївському напрямку.
  • 15 березня Генштаб ЗСУ інформував, що на Авдіївському напрямку наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
  • Протягом доби 15 березня на фронті відбулось 50 бойових зіткнень. Росіяни 19 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Військові новини
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