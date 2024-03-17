Третю добу поспіль ворог не застосовує важку бронетехніку: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про ситуацію на Авдіївському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо

"Окупанти постійно намагаються просуватись. Щодня вони штурмують наші позиції невеликими групами. Більше вони здійснюють піхотні штурми. Важку бронетехніку не залучають для атак вже три доби поспіль. Все через погодні умови, а також й те, що ми встигли підготувати мінні загородження. Ми теж встигли побудувати оборонні позиції, що дозволяє краще стримувати ворога", - розповів Цехоцький.

За словами офіцера, окупанти почали штурмувати позиції Сил оборони вночі

"Намагаються просуватись на наші позиції постійно. Вже вдруге за крайній тиждень вони атакують вночі. Атакують застосовуючи застарілу техніку. Вони розконсервовують техніку, яка зберігалась десятиліттями й з трьох одиниць роблять одну. Що стосується піхоти, то в них нічого не змінюється. Групи з 4-5 окупантів йдуть на штурм, серед них обирається старший і якщо група не захопила позицію - це розстріл", - додав він.