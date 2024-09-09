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Головна Війна з Росією Це досить ефективний засіб викурювання ворога: радник Командувача сухопутних військ ЗСУ про дрон "Дракон"
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Це досить ефективний засіб викурювання ворога: радник Командувача сухопутних військ ЗСУ про дрон "Дракон"

Ірена Моляр
9 вересня, 2024 понедiлок
10:37
Війна з Росією знищені окупанти

Олександр Дмітрієв, радник Командувача сухопутних військ ЗСУ, автор і координатор проєкту "Очі ", зауважив, що українські винахідники знайшли можливість створити дрон, який спалює ворожі позиції

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вогонь – досить лячна річ навіть для підготовленого військового, коли випалюється позиція, горить БК. Навряд чи окупанти носять з собою вогнегасники чи щось подібне. Дрон "Дракон" - досить ефективний засіб викурювання чи знищення позицій ворога. Цим дроном використовується особлива речовина, не будемо казати, яка саме. Наші винахідники знайшли можливість це все зробити, як єдиний комплекс з дроном. Хтось називає цей безпілотник "Дракаріс", хтось "Дракон". Цей БПЛА випалює всю позицію противника, яка б вона не була", - прокоментував радник Командувача сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, ще допомагає те, що окупанти багато залишають сміття біля своїх позицій, тому то все горить ще краще.

  • 7 вересея CNN повідомимли, що ЗСУ почали використовувати на передовій дрони Dragon, які можуть швидко спалити рослинність, що прикриває війська противника.
Теги:
Україна
зброя
Технології
російська армія
ЗСУ
окупанти
безпілотник
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