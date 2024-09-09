Це досить ефективний засіб викурювання ворога: радник Командувача сухопутних військ ЗСУ про дрон "Дракон"
Олександр Дмітрієв, радник Командувача сухопутних військ ЗСУ, автор і координатор проєкту "Очі ", зауважив, що українські винахідники знайшли можливість створити дрон, який спалює ворожі позиції
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Вогонь – досить лячна річ навіть для підготовленого військового, коли випалюється позиція, горить БК. Навряд чи окупанти носять з собою вогнегасники чи щось подібне. Дрон "Дракон" - досить ефективний засіб викурювання чи знищення позицій ворога. Цим дроном використовується особлива речовина, не будемо казати, яка саме. Наші винахідники знайшли можливість це все зробити, як єдиний комплекс з дроном. Хтось називає цей безпілотник "Дракаріс", хтось "Дракон". Цей БПЛА випалює всю позицію противника, яка б вона не була", - прокоментував радник Командувача сухопутних військ ЗСУ.
За його словами, ще допомагає те, що окупанти багато залишають сміття біля своїх позицій, тому то все горить ще краще.
- 7 вересея CNN повідомимли, що ЗСУ почали використовувати на передовій дрони Dragon, які можуть швидко спалити рослинність, що прикриває війська противника.
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