"Це історична даність": Кулеба прокоментував заяву Байдена про необов'язковість членства України в НАТО

Про це він сказав в інтервʼю Укрінформу.

Кулеба запевняє, що президент США Джо Байден беззаперечно підтримує Україну, і переконаний, що він щиро прагне перемоги України над російською агресією. Міністр висловив вдячність американському лідеру за все, що він зробив для України в ці важкі та визначальні роки.

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"Щодо членства України в НАТО – я переконаний, що це історична даність. Україна буде в Альянсі, бо в сучасному світі уявити безпеку євроатлантичної спільноти без України та нашого війська просто неможливо. Подобається це комусь чи ні - такою є реальність", - прокоментував він заяву Байдена про необов'язковість членства України в НАТО.

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За словами Кулеби, це питання вікна можливостей. Зараз Україна максимально готується до цього історичного моменту, а коли він настане, то вступ України в НАТО має забрати лічені тижні, а не місяці чи роки, додав голова української дипломатії.