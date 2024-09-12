Це не повноцінні наступальні дії: "Інформаційний спротив" про війська армії РФ на Курщині
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зазначив, що противник у Курській області значно зменшив кількість використання КАБів, а також тактичної авіації та FPV-дронів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Армія РФ підтягнула на Курщину не нові сили, а підрозділи, які стягували туди майже зі всієї зони бойових дій в Україні, тобто з кожного напрямку, з кожного плацдарму. Загальна кількість особового складу противника трохи більше ніж 36 тис., яка задіяна у Курському угрупованні - десь до 60 батальйонів. Крім цього, росіяни досить активно використовують механізовану компоненту, чого не було раніше. Ворог зараз майже постійно залучає техніку під час кожної їхньої спроби прориву", - зауважив Олександр Коваленко.
За його словами, є нюанс, який полягає у тому, що противник значно зменшив кількість використання КАБів, а також в принципі тактичної авіації та FPV-дронів. Це пов'язано з тим, що немає стабільної лінії боєзіткнення, росіяни інколи не розуміють, де їхній підрозділ, а де Сили оборони України. І тому, щоб мінімізувати "дружній вогонь", зменшили використання КАБів та інших засобів ураження.
"Артилерія, до речі, у противника також працює, м'яко кажучи, не так інтенсивно, як по лінії боєзіткнення в Україні. Тому росіяни переважно роблять ставку на піхотну та механізовану компоненти. Це не повноцінні наступальні дії армії РФ, якщо порівнювати із зоною бойових дій в Україні, де ворог максимально використовує і піхотну компоненту, і підтримку артилерією, і КАБи, і тактичну авіацію, і гелікоптери, тобто весь комплекс", - резюмував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
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