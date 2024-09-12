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Ексклюзив

Це не повноцінні наступальні дії: "Інформаційний спротив" про війська армії РФ на Курщині

Ірена Моляр
12 вересня, 2024 четвер
15:07
Війна з Росією Курська область

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зазначив, що противник у Курській області значно зменшив кількість використання КАБів, а також тактичної авіації та FPV-дронів

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Армія РФ підтягнула на Курщину не нові сили, а підрозділи, які стягували туди майже зі всієї зони бойових дій в Україні, тобто з кожного напрямку, з кожного плацдарму. Загальна кількість особового складу противника трохи більше ніж 36 тис., яка задіяна у Курському угрупованні -  десь до 60 батальйонів. Крім цього, росіяни досить активно використовують механізовану компоненту, чого не було раніше. Ворог зараз майже постійно залучає техніку під час кожної їхньої спроби прориву", - зауважив Олександр Коваленко.

За його словами, є нюанс, який полягає у тому, що противник значно зменшив кількість використання КАБів, а також в принципі тактичної авіації та FPV-дронів. Це пов'язано з тим, що немає стабільної лінії боєзіткнення, росіяни інколи не розуміють, де їхній підрозділ, а де Сили оборони України. І тому, щоб мінімізувати "дружній вогонь", зменшили використання КАБів та інших засобів ураження.

"Артилерія, до речі, у противника також працює, м'яко кажучи, не так інтенсивно, як по лінії боєзіткнення в Україні. Тому росіяни переважно роблять ставку на піхотну та механізовану компоненти. Це не повноцінні наступальні дії армії РФ, якщо порівнювати із зоною бойових дій в Україні, де ворог максимально використовує і піхотну компоненту, і підтримку артилерією, і КАБи, і тактичну авіацію, і гелікоптери, тобто весь комплекс", - резюмував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

  • 11 вересня DeepState писав, що ситуація на лівому фланзі українського угруповання в Курській області погіршилася - російський ворог почав активні штурмові дії.
  • 12 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що російська армія почала штурмувати позиції українських військових у Курській області. Ворог захопив декілька населених пунктів у регіоні.
  • Також Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що в РФ створені тактичні угруповання "Брянськ" і "Білгород", кожний чисельністю від 20 до 30 тис. особового складу
Теги:
Україна
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Авіація
Курськ
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