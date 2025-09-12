Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Це не тест і не провокація: Чалий про російські дрони в повітряному просторі Польщі
Ексклюзив

Це не тест і не провокація: Чалий про російські дрони в повітряному просторі Польщі

Ірена Моляр
12 вересня, 2025 п'ятниця
21:12
Війна з Росією ЄС ППО

Російські дрони у повітряному просторі Польщі – перша частина реальних дій у напрямі атаки на країни НАТО та ЄС. РФ схильна до масштабування цієї операції

Зміст

Таку думку висловив в етері Еспресо дипломат Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України.

"Щодо російських дронів на території Польщі, на мою думку, це спеціальна комбінована операція, яка була частково військовою, частково інформаційно-психологічною. Мені здається, інформаційно-психологічного елементу тут було набагато більше. Для того, щоб протестувати здатність систем ППО та засобів контролю, такі спроби вже були раніше, тому росіяни загалом картину знають. А для того, щоб її протестувати в режимі адекватному загрозам, потрібно зробити масовану атаку. Я впевнений, що це не тест і не провокація, а це вже перша частина реальних дій у напрямі атаки на країни НАТО та ЄС", - підкреслив Валерій Чалий.

За його словами, така ситуація була і в Україні, тоді називали це гібридною атакою. Мета інформаційно-психологічної операції з боку РФ, Путіна – історичні екскурси, як Польща отримала можливість існувати на своїх територіях, що Польща була в Російській імперії та й взагалі Польща отримала багато подарунків у вигляді територій.

"РФ масовано інформаційно працювала і в Україні, і в Польщі, щоб створити напруженість між країнами та людьми. Зараз дискусія у Польщі триває навколо того, щоб зброю залишати на кордоні з Україною, також обговорюється, щоб війну все-таки завершили й Україна капітулювала. Але серед поляків є розуміння, що після цього до них прийде сухопутна війна. На жаль, такі інформаційні речі діють. В Україні всі купилися на російський наратив про те, що НАТО ні на що нездатна. Ми ж пам'ятаємо, скільки на нас летіло в перші дні повномасштабного вторгнення. І поляки приблизно зараз в такій же ситуації, тільки ще на початку перед вторгненням", - зауважив дипломат.

На його думку, наступний крок після того, як росіяни побачать та оцінять результат із прольотом дронів на Польщу, будуть дії. РФ буде схильна до масштабування цієї операції, діятимуть своїм підходом – прикрити попередні захоплення наступною ескалацією. Слід нагадати, що спочатку була анексія Криму, яку прикрили захопленням Донбасу, потім – широкомасштабним вторгненням.

"А зараз, коли росіяни загрузли у своїй літній кампанії, то треба підіймати градус або повною мобілізацією у РФ, або гібридними способами з включенням конкретного елементу на країни НАТО. Мій прогноз  – наступні дії будуть і вони будуть проти країн НАТО", - резюмував Чалий.


"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.




 

