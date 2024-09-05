"У Часовому Ярі логістика через роботу дронів дуже ускладнена": пресслужба 24-ї ОМБр ім. Короля Данила

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Росіяни намагаються штурмами взяти позиції наших хлопців за каналом, фактично щодня вони використовують маленькі піхотні групи. Інколи, зрідка, механізовані атаки використовують, тобто із застосуванням техніки. На даний момент просування ворога не зафіксоване, наші хлопці утримують ділянку фронту канал Сіверський Донець - хороша оборонна споруда, котра надає таку можливість. В Часовому Ярі сама логістика через роботу дронів і розвідувальних, і ударних дуже ускладнена. Нашим хлопцям щодня скидають припаси, які їм потрібні: вода, їжа через дрони. Наші хлопці намагаються зайвий раз не показуватись на вулицях, особливо вдень. пересуваються з урахуванням маскувальних потреб, тобто щоб їх не було видно, вони стараються непомітно маскуватися і пересуватися", - розповів він.

Пресофіцер зазначив, що ворогу важко штурмувати місто.

"Калинівка і Кліщіївка в тому схожі, що і там, і там знаходяться переправи, по котрим можна переправляти техніку, якщо їх захопити. Противник вже давно намагається там пробити собі дорогу, і у нього це поки не вдається, тобто інформація наразі така. Штурмувати в лоб місто Часів Яр йому набагато складніше, ніж, дійсно, заходити просто з флангів", - сказав військовий.

Андрій Полухін припустив, де ворог спробує пробитися до Часового Яру.

"Ми знаходимося прямо в самому місті, у нас своя невелика або велика, відносно чого порівнювати, своя ділянка, котру ми утримуємо. Теж на цій ділянці є переправа, але набагато складніше її штурмувати ворогу, знову ж таки, через деякі інші умови, які він сам собі і створив. В тому числі через руйнацію мікрорайону Новий, який там знаходився. Там немає практично укриття, де б він міг ставити собі безпечно техніку, або безпечно проводити механізовану атаку. Тому певно, що він буде намагатися або на півдні, або на півночі Часового Яру пробиватися, звісно, це не відміняє і спроб штурму в цілому в Часовому Ярі", - додав він.