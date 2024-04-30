У Часовому Ярі залишається 682 цивільних громадян, - начальник міської ВА Чаус
Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що у місті залишається 682 цивільні особи, більшість з них - люди похилого віку
Про це він розповів в етері Еспресо
"Сьогодні в Часовому Яру залишається 682 цивільні особи. Щодо евакуації цих людей, то ситуація важка. Я вже неодноразово коментував цю ситуацію. Річ у тому, що в місті залишились люди похилого віку. І доводити їм про те, що зараз потрібно виїжджати з міста дуже важко", - пояснив Чаус.
За словами Чауса, вмовити евакуюватись молодих людей набагато легше.
"Дійсно, в місті є певна частина молоді. Втім, їм можна хоча б пояснювати важливість евакуації. Якщо загалом говорити на цю те, що у більшості випадків люди погоджуються на евакуацію лише тоді, коли повністю зруйновано, або пошкоджено їхній будинок", - додав він.
- 27 квітня в американському Інституті війни повідомили, що російські сили продовжують наступальні операції в районі Часового Яру Донецької області. Ворог може спробувати обійти місто й створити умови для оперативного оточення.
- Військовий журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що Україна перекинула до Часового Яру на Донеччині бійців Головного управління розвідки для оборони міста.
- 29 квітня заступник керівника оперативного відділу генштабу сил оборони Естонії Тоомас Вялі висловив переконання, що росіянам не вдасться реалізувати мету захопити місто Часів Яр Донецької області до 9 травня. Згодом Роман Погорілий, співзасновник DeepState, повідомив, що Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Часового Яру
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