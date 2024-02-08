У Чехії запустили ініціативу "Ковчег" зі збереження українських стародруків і унікальних книжок

Про це повідомляє Novinky.cz.

Проєктом передбачено, що це автомобіль із сучасно обладнаним контейнером, з яким українські бібліотекарі з липня подорожуватимуть країною та на місці зберігатимуть писемні скарби України.

"Мета Ковчега - зберегти пошкоджені культурні пам’ятки, щоб вони вижили для майбутніх поколінь", - каже гендиректор Національної бібліотеки Томаш Фолтин.

Організатори оголосили до 12 лютого збір пропозицій від фірм, які виявлять бажання будувати Ковчег. Сам пристрій має бути готовий до середини року.

"З початку війни в Україні ми бачимо, що росіяни цілеспрямовано бомблять бібліотеки та архіви, що вони хочуть знищити українську націю. Тому Міністерство культури Чехії започаткувало цей проект", - заявив заступник міністра культури Ондржей Храст.

Ініціатори проєкту запропонували Україні зберігати унікальні стародруки в Чехії.

"Ми пропонуємо українській стороні транспортування та зберігання раритетних гравюр до Чехії. Але в той же час ми розуміємо, що вона не хоче вивозити культурну спадщину за кордон", - зауважив Храст.

Ковчег коштуватиме десять мільйонів крон і був оплачений приватними донорами.

З 21 листопада минулого року в Чехії триває збір коштів у громадський збір на Ковчег №2 . Він має використовуватися при оцифруванні документів, щоб запобігти їх безповоротній втраті.