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У Чехії запустили ініціативу "Ковчег" зі збереження українських стародруків і унікальних книжок

8 лютого, 2024 четвер
07:42
Війна з Росією Зруйнований музей Григорія Сковороди

Міністерство культури Чехії спільно з Національною бібліотекою Чеської Республіки створили проєкт "Ковчег", аби зберегти унікальні українські книжкові видання

Про це повідомляє Novinky.cz.

Проєктом передбачено, що це автомобіль із сучасно обладнаним контейнером, з яким українські бібліотекарі з липня подорожуватимуть країною та на місці зберігатимуть писемні скарби України.

"Мета Ковчега - зберегти пошкоджені культурні пам’ятки, щоб вони вижили для майбутніх поколінь", - каже гендиректор Національної бібліотеки Томаш Фолтин.

Організатори оголосили до 12 лютого збір пропозицій від фірм, які виявлять бажання будувати Ковчег. Сам пристрій має бути готовий до середини року. 

"З початку війни в Україні ми бачимо, що росіяни цілеспрямовано бомблять бібліотеки та архіви, що вони хочуть знищити українську націю. Тому Міністерство культури Чехії започаткувало цей проект", - заявив заступник міністра культури Ондржей Храст. 

Ініціатори проєкту запропонували Україні зберігати унікальні стародруки в Чехії. 

"Ми пропонуємо українській стороні транспортування та зберігання раритетних гравюр до Чехії. Але в той же час ми розуміємо, що вона не хоче вивозити культурну спадщину за кордон", - зауважив Храст.

Ковчег коштуватиме десять мільйонів крон і був оплачений приватними донорами.

З 21 листопада минулого року в Чехії триває збір коштів у громадський збір на Ковчег №2 . Він має використовуватися при оцифруванні документів, щоб запобігти їх безповоротній втраті.

  • Станом на 25 жовтня було відомо, що від збройної агресії Росії проти України постраждали щонайменше 1711 об’єктів культурної інфраструктури.
  • Станом на 25 січня 2024 року внаслідок російської агресії зазнали збитків щонайменше 1938 об’єктів культурної інфраструктури (без урахування пам’яток культурної спадщини).  Із них 314 (16%) – знищені.
  • 7 лютого стало відомо, що внаслідок російської агресії непрямі втрати України у сферах культури, релігії, туризму та спорту перевищили $10,8 млрд.

Теги:
Світ
Культура
Україна
Росія
Чехія
Світ про Україну
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