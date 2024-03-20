У Defence Express розповіли, чи зможе Німеччина передати Україні ракети JASSM-ER

Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у етері телеканалу "Еспресо".

"Це може відбутись, але у довгостроковій перспективі. Реалізація закупівлі такої кількості ракет JASSM-ER може тривати роками. Справа в тому, що JASSM-ER призначені для літаків тактичної авіації. У випадку Німеччини, це будуть літаки F-35, які вони збираються закупити у США. Отже, постачання ракет прив'язане до отримання Німеччиною F-35. А цього варто очікувати впродовж десятиріччя, можливо трохи раніше. Ймовірно, у 2027-2028 рр. певна кільксть літаків вже буде у боєздатному стані", - повідомив він.

Дійсно, Україна потребує таких ракет. JASSM-ER - це крилата ракета для тактичних літаків, яка відноситься до того ж класу, що Storm Shadow/SCALP, Taurus, зауважив Катков.

"Було б суперово, якби F-16, які передаються, надійшли з ракетами JASSM-ER, без жодних обмежень щодо використання їх по території РФ", - додав він.

За словами військового експерта, передача ракет вкрай ускладнена через те, що у Пентагону немає затвердженого бюджету щодо допомоги Україні.

"Деякі країни ЄС об'єктивно мають їх на озброєнні. Наприклад, в Польщі є близько 40 ракет JASSM-ER. Але знову ж таки, без США важко говорити про те, що такі ракети можуть потрапити до України у відповідній кількості", - зауважив Катков.