У Defence Express розповіли, чи зможе Німеччина передати Україні ракети JASSM-ER
Якщо Німеччина закупить ракети JASSM-ER, у перспективі є можливість передання таких ракет Україні
Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у етері телеканалу "Еспресо".
"Це може відбутись, але у довгостроковій перспективі. Реалізація закупівлі такої кількості ракет JASSM-ER може тривати роками. Справа в тому, що JASSM-ER призначені для літаків тактичної авіації. У випадку Німеччини, це будуть літаки F-35, які вони збираються закупити у США. Отже, постачання ракет прив'язане до отримання Німеччиною F-35. А цього варто очікувати впродовж десятиріччя, можливо трохи раніше. Ймовірно, у 2027-2028 рр. певна кільксть літаків вже буде у боєздатному стані", - повідомив він.
Дійсно, Україна потребує таких ракет. JASSM-ER - це крилата ракета для тактичних літаків, яка відноситься до того ж класу, що Storm Shadow/SCALP, Taurus, зауважив Катков.
"Було б суперово, якби F-16, які передаються, надійшли з ракетами JASSM-ER, без жодних обмежень щодо використання їх по території РФ", - додав він.
За словами військового експерта, передача ракет вкрай ускладнена через те, що у Пентагону немає затвердженого бюджету щодо допомоги Україні.
"Деякі країни ЄС об'єктивно мають їх на озброєнні. Наприклад, в Польщі є близько 40 ракет JASSM-ER. Але знову ж таки, без США важко говорити про те, що такі ракети можуть потрапити до України у відповідній кількості", - зауважив Катков.
- У вівторок, 19 березня, на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині відбулася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Німеччина виділила пакет на 500 млн євро, до якого ввійдуть 10 тис. артснарядів.
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