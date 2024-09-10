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У Defense Express назвали ймовірну кількість ракет, що Іран передав РФ

Віталій Бесараб
10 вересня, 2024 вiвторок
16:44
Війна з Росією Іранська ракета Fateh-110

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що Іран, ймовірно, передав Росії більше 200 ракет дальністю понад 80 км

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Кілька тижнів тому зʼявилась інформація про те, що Іран передав Росії понад 200 ракет. Втім, це не ракети дальність понад 300 км, а менш далекобійні. Це можуть бути ракети Arman й Ababil, які можуть вражати цілі на відстані 80 км й схожа за своїми можливостями на ракету до Himars. Головне за своїми задачами, які вона може виконувати на полі бою. В ракеті Ababil, до речі, досить якісна система наведення . Оскільки, там є версія ракети з напівактивним лазерним наведенням. Тобто, фактично ракета безпосередньо летить на підсвічувану ціль", - пояснив Катков.

Експерт зауважив, що окремі іранські ракети можуть вражати рухому ціль.

"На жаль, ракети з такою системою наведення дуже небезпечні. Оскільки лазерна підсвітка цілі дозволяє вражати цілі, які перебувають в русі, - додав він.

Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану, і це є "неминучим". 

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.

7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.

8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.

9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.

9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії, їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використає їх на війні проти України

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Іран
тероризм
окупанти
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