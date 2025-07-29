У Ердогана є практичний інтерес щодо миру в Україні, - політолог Магда

Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Євген Магда.

"Питання в тому, що у Трампа немає плану завершення російсько-української війни. А Ердоган за цей час і починаючи не сьогодні, а починаючи з 2022 року, він себе зарекомендував як достатньо послідовного політика, який прагне бути посередником в російсько-українській війні. Пам'ятаєте, з ким зернова угода була. Тому це його позиція", - сказав він.

На думку політолога, президент Туреччини. показує себе, продає себе як посередника.

"І у нього є практичний інтерес. Він хоче бути одним з тих, хто забезпечить для турецького бізнесу пріоритетні позиції в питанні відновлення України. Не тільки з Росією відновлювати торгівлю в повному обсязі, але і зайти в Україну, щоб відновлювати. Це величезні руйнування і величезні гроші, які можна буде освоїти, відповідно створити не лише нові об'єкти інфраструктури, але й дати можливість заробити турецькому бізнесу", - вважає Магда.

Він додав, що саме тому Ердоган активно співпрацює з Трампом, демонструючи, що він може забезпечувати переговорний процес.

"Тому, я думаю, Ердоган підтримує діалог із Володимиром Зеленським і з Володимиром Путіним. І тому він в такий спосіб формує інтереси і говорить, що ось-ось, ми готові, забезпечуємо. Дивіться, який цікавий момент. Туреччина - наш стратегічний партнер. Але ж разом з тим засідання "Квадриги" - міністрів закордонних справ і оборони наших країн вже протягом тривалого часу не відбувалося, правда? Чому? Це питання, на яке, я думаю, треба пошукати відповідь. І я думаю, що Ердоган публічно намагається бути рівновіддаленим. Це його принципова позиція", - підсумував політолог.