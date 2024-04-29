У Харкові відновили цифрове мовлення Т2 після російського обстрілу телевежі 22 квітня

Про це повідомляє "Детектор медіа" із посиланням на відповідь пресслужби ТОВ "Зеонбуд".

Зазначається, що станом на зараз працюють усі чотири мультиплекси та розповсюджуються програми 34 загальнонаціональних і трьох регіонально-місцевих мовників.

"Для перегляду програм жодних переналаштувань робити не треба, канали в мережі з’являться автоматично, якщо у вас є приймач Т2", - додали у компанії.