У Харкові відновили цифрове мовлення Т2 після російського обстрілу телевежі 22 квітня
У неділю, 28 квітня, за тиждень після російського удару по телевежі, у Харкові та прилеглих районах міста відновили цифрове мовлення українських телеканалів
Про це повідомляє "Детектор медіа" із посиланням на відповідь пресслужби ТОВ "Зеонбуд".
Зазначається, що станом на зараз працюють усі чотири мультиплекси та розповсюджуються програми 34 загальнонаціональних і трьох регіонально-місцевих мовників.
"Для перегляду програм жодних переналаштувань робити не треба, канали в мережі з’являться автоматично, якщо у вас є приймач Т2", - додали у компанії.
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