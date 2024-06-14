"У Харкові з гранатомета обстріляли військкомат": росіяни запустили маніпуляцію

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

У соцмережі TikTok набрав популярності уривок сюжету одного з українських телеканалів про те, що буцімто "у Харкові обстріляли з гранатомета зранку військкомат". Відео одразу підхопила російська пропаганда.

"Центр, верифікувавши інформацію, повідомляє, що насправді сюжет було знято у вересні 2014 року. На це також вказує використання у відео терміну "військкомат", тоді як з 1 листопада 2020 року військові комісаріати переформували в ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Українців закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.