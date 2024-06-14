"У Харкові з гранатомета обстріляли військкомат": росіяни запустили маніпуляцію
Російська пропаганда запустила маніпуляцію, буцімто у Харкові хтось з гранатомета обстріляв військкомат
Про це попереджає Центр протидії дезінформації.
У соцмережі TikTok набрав популярності уривок сюжету одного з українських телеканалів про те, що буцімто "у Харкові обстріляли з гранатомета зранку військкомат". Відео одразу підхопила російська пропаганда.
"Центр, верифікувавши інформацію, повідомляє, що насправді сюжет було знято у вересні 2014 року. На це також вказує використання у відео терміну "військкомат", тоді як з 1 листопада 2020 року військові комісаріати переформували в ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.
Українців закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 14 червня.
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