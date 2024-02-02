У Кремлі заявили, що Київ не просив передати тіла загиблих в Іл-76

Про це пишуть "РИА Новости".

Пєсков стверджує, що Кремль не отримував від Києва прохань передати тіла нібито полонених, які загинули під час аварії Іл-76 у Білгородській області.

"До адміністрації ні", — відповів він на запитання про те, чи надходило таке звернення.

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.

30 січня у ГУР заявили, що Росія відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76.

31 січня президент РФ Володимир Путін заявив, що Іл-76 збили американською системою Patriot, і пообіцяв допустити міжнародних експертів до слідства.