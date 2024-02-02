У Кремлі заявили, що Київ не просив передати тіла загиблих в Іл-76
Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву представника Головного управління розвідки України Андрія Юсова щодо загиблих в Іл-76
Про це пишуть "РИА Новости".
Пєсков стверджує, що Кремль не отримував від Києва прохань передати тіла нібито полонених, які загинули під час аварії Іл-76 у Білгородській області.
"До адміністрації ні", — відповів він на запитання про те, чи надходило таке звернення.
Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ
У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
30 січня у ГУР заявили, що Росія відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76.
31 січня президент РФ Володимир Путін заявив, що Іл-76 збили американською системою Patriot, і пообіцяв допустити міжнародних експертів до слідства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе