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У межах обміну Росії передали засудженого в Україні митрополита УПЦ МП Іонафана. Подробиці

26 червня, 2024 середа
17:27
Війна з Росією Митрополит УПЦ МП Іонафан (Єлецьких)

Митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана (Єлецьких) УПЦ МП, засудженого в Україні за виправдання російського вторгнення, обміняли на полонених військових та передали Росії

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Про це повідомив представник Генштабу Андрій Ковальов у Facebook. 

Він зазначив, що 25 червня Російська православна церква поширила відео, на якому засвідчено зустріч у Москві Кирила Гундяєва з громадянином РФ Єлецьких.

"Багато років він був керівником структури московського патріархату у частині Вінницької області з титулом "митрополит Тульчинський"… Дуже символічно, що 10 квітня цього року Анатолій Єлецьких дав згоду на свій обмін і повернення до Росії. Тобто фактично Єлецьких цим визнав свою роботу на користь країни-агресора", - написав Ковальов.

Він написав, що невідомо точно, на скількох українських військових обміняли Іонафана, але повернення 90 українських захисників, на його думку, є хорошим результатом.

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"Вони давно знайомі з Гундяєвим і він у відео це підтверджує і Гундяєв підтверджує, що особисто займався обміном цінного агента "Іоанафан". Журналісти-розслідувачі припустили, що посередником в обміні агента Єлецьких став папа римський Франциск Берголіо", - додав Ковальов.

У РПЦ заявили, що Іонафана звільнили за клопотанням Гундяєва "внаслідок проведених переговорів", повідомляє DW. Крім того, там зазначили, що Кирило зустрівся з Іонафаном і нагородив його церковним орденом. 

Обмін ще не завершено: ГУР

Речник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в етері телемарафону розповів, що останній, 53-й обмін полоненими ще не завершено. 

"Це ще не 53-й обмін, він не завершився. Операція триває. В рамках цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини. І ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває", - зазначив Юсов.

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  • 24 червня стало відомо, що Іонафан попри вирок від українського правосуддя отримав дозвіл на виїзд до РФ, стверджує російська пропаганда і пов'язує це з втручанням Папи Римського.
  • 25 червня відбувся обмін полоненими, внаслідок якого Україна повернула з російського полону ще 90 людей.
Теги:
Україна
Росія
РПЦ
УПЦ МП
військові
полонені
обмін полоненими
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