У Мінсоцполітики назвали суму, яку виділили на протезування військових у 2023 році
У 2023 році на засоби протезування для військових держава виділила майже 594 млн грн. Це значно більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення РФ
Про це LIGA.net повідомили у Міністерстві соціальної політики.
"У 2022 році протезами верхніх і нижніх кінцівок забезпечено військовослужбовців на суму понад 64,5 млн грн, у 2023 році — на суму майже 593,5 млн грн", – йдеться у відповіді на запит.
У 2022 році українським захисникам надали протези, виготовлені за новітніми технологіями, яких немає в Україні, зазначили у відомстві. Крім того, держава відремонтувала військовослужбовцям їхні протези після закінчення дії гарантії. Все це обійшлося у 9,8 млн грн. У 2023 році – у 13,3 млн грн.
- Раніше у МОЗ повідомляли, що кожен український військовий, який пережив поранення, має отримувати три години реабілітації на день. Вартість повного 21-денного курсу становить 33 600 грн.
- У лютому уряд запустив пілотний проєкт щодо безоплатного зубопротезування ветеранів. На реалізацію програми виділили 750 млн грн.
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