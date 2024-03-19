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Війна з Росією: хроніка
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У Мінсоцполітики назвали суму, яку виділили на протезування військових у 2023 році

19 березня, 2024 вiвторок
17:55
Війна з Росією протезування у центрі "Незламні"

У 2023 році на засоби протезування для військових держава виділила майже 594 млн грн. Це значно більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення РФ

Про це LIGA.net повідомили у Міністерстві соціальної політики.

"У 2022 році протезами верхніх і нижніх кінцівок забезпечено військовослужбовців на суму понад 64,5 млн грн, у 2023 році — на суму майже 593,5 млн грн", – йдеться у відповіді на запит.

У 2022 році українським захисникам надали протези, виготовлені за новітніми технологіями, яких немає в Україні, зазначили у відомстві. Крім того, держава відремонтувала військовослужбовцям їхні протези після закінчення дії гарантії. Все це обійшлося у 9,8 млн грн. У 2023 році – у 13,3 млн грн.

  • Раніше у МОЗ повідомляли, що кожен український військовий, який пережив поранення, має отримувати три години реабілітації на день. Вартість повного 21-денного курсу становить 33 600 грн.
  • У лютому уряд запустив пілотний проєкт щодо безоплатного зубопротезування ветеранів. На реалізацію програми виділили 750 млн грн.

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Теги:
Суспільство
Економіка
Україна
ЗСУ
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