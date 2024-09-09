У Мирнограді на Донеччині залишається понад 2 тис. людей: журналістка про евакуацію з міста
Наталія Бірюкова, мешканка Мирнограда, журналістка ТК "Орбіта" та інтернет-видання "Свої", зауважила, що зараз більшість людей виїжджає з міста власним транспортом
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"На початку війни евакуаційний потяг на Покровськ приходив і сідала та кількість людей, яка могла поміститися. Потім евакуація була більш упорядкована, бо люди записувалися, і Укрзалізниця подавала стільки вагонів, скільки потрібно. Навіть зараз, коли є примусова евакуація дітей, багато виїжджає людей з Мирнограда, Селидового, Новогродівки, то евакуаційним потягом виїжджало не більше 150 людей, Укрзалізниця подавала три вагони. Тобто більшість людей виїжджає власним транспортом", - зауважила журналістка.
За її словами, можливо, будуть автобуси, волонтери й влада намагатимуться розробити логістичні маршрути, щоб довозити людей до Павлограда.
"За офіційними даними у Мирнограді залишається трохи більше 2 тис. людей, дітей немає. Але вчора було знайдено 5 дітей, яких батьки приховували. Моє враження, що ті люди, що залишилися, роблять це свідомо. Давайте назвемо їх ждунами чи якось по-іншому. Одна жінка казала, що у неї пенсія 2600 грн, то куди вона поїде, краще загине у власному будинку. Лікарні, банки не працюють. Але два з половиною роки всім давали гуманітарну допомогу, я так розумію, що у всіх вона є. Зазначу, що з 47 тис. місцевих мешканців залишилося 2 тис. ", - резюмувала Наталія Бірюкова.
- 5 вересня стало відомо, що з міркувань безпеки місця посадки на евакуаційні поїзди, які курсували з Донеччини, відтепер будуть варіюватися. Зокрема, 5 вересня рейс вирушатиме з Павлограда на Дніпропетровщині.
- У Покровську Донецької області станом на 6 вересня залишаються 24,5 тис. українців, серед них - 929 дітей. Водночас загалом у громаді живуть 35 тис. людей.
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