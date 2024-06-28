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У Німеччині назвали умову, за якої зможуть навчати більше українських військових

28 червня, 2024 п'ятниця
08:26
Війна з Росією україна німеччина

Німеччина зможе навчити більше українських новобранців з 2025 року, якщо частину подальшої військової освіти захисники здобуватимуть в Україні

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Про це заявив голова командування спецпідготовки ЄС під Берліном генерал-лейтенант Андреас Марлоу, передає Reuters.

"Оскільки Україна продовжує мобілізацію, ми отримали більше запитів на навчання, зокрема на базову підготовку, яку в основному здійснює Велика Британія", - сказав Марлоу.

За його словами, це, ймовірно, вплине на колективну підготовку з залученням цілих рот або батальйонів, яка починається після базової підготовки і яку досі проводили в Німеччині. 

За словами Марлоу, Київ прагне здійснювати більшу частину навчання самостійно, щоб спростити матеріально-технічне забезпечення та зробити війська доступнішими для застосування на полі бою в короткі терміни. Іспанія проводить певні навчання для українських військових, як і Польща.

Командування спецпідготовки (STC) є частиною військової місії Євросоюзу, створеної у 2022 році з метою до середини листопада 2024 року навчити близько 60 000 українських військовослужбовців різним навичкам для протистояння вторгненню Росії.

У Німеччині інструктори з 14 країн навчають війська керувати танками та системами протиповітряної оборони, зокрема Patriot і IRIS-T, а також готують снайперів, інженерів, парамедиків, операторів безпілотників, ІТ-фахівців.

Марлоу зазначив, що не очікує перенесення до України такої спецпідготовки, оскільки для цього потрібна зброя та певна інфраструктура, зокрема тренажери.

За його словами, Київ сподівається частково перенести колективне навчання додому для того, щоб українцям було легше викладати оперативну доктрину, а також щоб прискорити розгортання нових військ.

"Київ мав би готові до застосування війська набагато швидше, ніж якби вони проходили навчання в Німеччині чи Іспанії", - сказав Марлоу.

Базове навчання в Німеччині зазвичай триває три місяці, але для українців через війну скорочене до шести тижнів.

Видання зазначає, що прагнення Києва перенести навчання додому може спровокувати дискусії серед союзників у НАТО, таких як Франція та Литва, щодо відправлення в Україну військових інструкторів.

  • Раніше повідомлялося, що в рамках місії ЄС EUMAM з 2022 року підготовку пройшли понад 52 тис. українських військових, що втричі перевищило очікувані результати.
  • Британія та 12 країн-партнерів підготували понад 40 тис. українських піхотинців упродовж двох років у межах операції Interflex.
  • 26 червня Фінляндія вперше підтвердила, що проводила навчання українських військових на своїй території.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
військові
ЗСУ
Військові новини
допомога Україні
підтримка України
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