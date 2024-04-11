"У Первомайському триколор відправився за руським кораблем", - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Авдіївський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог практично кожного дня намагається пробити нашу оборону в тому чи іншому місці, аби зайти на наші позиції. Наприклад, вчора, 10 квітня, велика кількість піхоти противника масово пішла на Первомайське, навіть зуміла на околицях цього населеного пункту вчепити свій триколор та розкричати на весь світ, що Первомайське вже їхнє. Вчора було дуже багато публікацій та інформації стосовно цього. Командир нашої бригади дуже оперативно відреагував - і триколор відправився за руським кораблем. У Первомайському – український прапор", - підкреслив офіцер 59-ї ОМБр.

За його словами, сьогодні, 11 квітня, чотири ворожих БМП та піхота пішли в наступ до населеного пункту Красногорівка. Перше БМП було знищено, три відразу втекли.

"Постійно відбуваються артилерійські обстріли, працюють FPV-дрони, дрони-камікадзе і таке інше. Ворог безперервно проводить розвідку, все небо усіяно розвідувальними дронами противника. Ми робимо протидію, активно удосконалюємо наші станції РЕБ. Однак окупанти не сидять на місці, збільшили кількість своїх РЕБ, які встановлюють і на автомобільну техніку, і на важку бронетехніку, перешкоджаючи роботі наших FPV. Насправді ситуація дуже складна, але під контролем. Максимально робимо все, аби закріпитися на позиціях та не дати ворогу виконати завдання", - резюмував Сергій Цехоцький.

10 квітня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Уманське та Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи з займаних рубежів.

11 квітня в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося про те, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 6 атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.



