У Польщі припустили, що РФ могла навмисно запустити ракету у повітряний простір країни
У Генштабі Польщі вважають, що ракета могла бути запрограмована навмисно, щоби порушити повітряний простір країни
Про це повідомив у понеділок журналістам начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула, передає RMF24.
Він зауважив, що можливими є два варіанти: свідоме програмування ракети так, щоб вона порушила повітряний простір Польщі, або відхилення ракети від визначеної траєкторії польоту.
"Російські ракети мають відносно низьку точність, тому можливі будь-які варіанти: як навмисне програмування ракети таким чином (для порушення повітряного простору РП, – ред.), так і те, що вона просто відхилилася від певного запрограмованого шляху", - заявив начальник Генштабу ЗС Польщі.
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Він додав, що другий варіант також можна брати до уваги, наприклад, через незначну глибину порушення повітряного простору Польщі та дуже коротку тривалість цієї ситуації.
- Під час ранкової атаки Росії по території України ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала свою та союзницьку авіацію. МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень він РФ за черговий такий інцидент.
- Посол Росії проігнорував виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою.
- У генштабі ЗС Польщі пояснили, чому не збили російську ракету на кордоні з Україною.
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