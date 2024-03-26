У Польщі припустили, що РФ могла навмисно запустити ракету у повітряний простір країни

У Генштабі Польщі вважають, що ракета могла бути запрограмована навмисно, щоби порушити повітряний простір країни

Про це повідомив у понеділок журналістам начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула, передає RMF24.

Він зауважив, що можливими є два варіанти: свідоме програмування ракети так, щоб вона порушила повітряний простір Польщі, або відхилення ракети від визначеної траєкторії польоту.

"Російські ракети мають відносно низьку точність, тому можливі будь-які варіанти: як навмисне програмування ракети таким чином (для порушення повітряного простору РП, – ред.), так і те, що вона просто відхилилася від певного запрограмованого шляху", - заявив начальник Генштабу ЗС Польщі.

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Він додав, що другий варіант також можна брати до уваги, наприклад, через незначну глибину порушення повітряного простору Польщі та дуже коротку тривалість цієї ситуації.