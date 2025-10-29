У РФ хочуть підвищити ціни на електрику, аби вивільнити більше коштів на війну проти України, - ЦПД
Влада РФ готує форму тарифів на електроенергію, аби підвищити ціни на населення. Таким чином вона прагне зменшити обсяг держсубсидій, щоб вивільнити більше коштів на потреби війни
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"Зараз держава компенсує занижені тарифи для громадян за рахунок промисловості, малого бізнесу та бюджетних установ. Нові правила передбачають скасування пільгових коефіцієнтів, обмеження соціальних норм споживання електрики і зменшення кількості категорій, що мають право на знижку", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що в РФ очікують зекономити 160 млрд рублів (близько $2 млрд).
"Але економія відбудеться за рахунок незахищених верств населення — малозабезпечених родин, пенсіонерів, жителів сіл", – наголошує ЦПД.
Раніше ЦПД попередив про новий фейк РФ у польських соцмережах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.29
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.38
- Актуальне
- Важливе