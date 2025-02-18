У російському МЗС заявили, що сприйматимуть європейських миротворців в Україні як ескалаційний крок

Про це він сказав у коментарі російському пропагандистському агентству ТАСС.

"Росія негативно ставиться до європейських миротворців в Україні, це ескалаційний крок", - заявив Грушко.

Російський політик також зазначив, що у Кремлі виключають роль Євросоюзу у переговорах щодо українського врегулювання.

"Наразі ніщо не свідчить про можливий прорив у відносинах з Європою", - сказав він.



За його словами, якщо Європа хоче сприяти встановленню миру в Україні, необхідно припинити постачання озброєння Києву.

Миротворчі війська в Україні. Що відомо

Наприкінці січня президент Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше він уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.