У російському МЗС заявили, що сприйматимуть європейських миротворців в Україні як ескалаційний крок
Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко назвав можливе розміщення європейських миротворців на території України кроком до ескалації війни
Про це він сказав у коментарі російському пропагандистському агентству ТАСС.
"Росія негативно ставиться до європейських миротворців в Україні, це ескалаційний крок", - заявив Грушко.
Російський політик також зазначив, що у Кремлі виключають роль Євросоюзу у переговорах щодо українського врегулювання.
"Наразі ніщо не свідчить про можливий прорив у відносинах з Європою", - сказав він.
За його словами, якщо Європа хоче сприяти встановленню миру в Україні, необхідно припинити постачання озброєння Києву.
Миротворчі війська в Україні. Що відомо
Наприкінці січня президент Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше він уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
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