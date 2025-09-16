Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У школах Донецька вже зафіксовано випадки холери, - Андрющенко
У школах Донецька вже зафіксовано випадки холери, - Андрющенко

Оксана Ліховід
16 вересня, 2025 вiвторок
09:59
Війна з Росією холера

У школах окупованого Донецька фіксують випадки інфекційних захворювань, зокрема холери, однак місцева окупаційна адміністрація приховує ці дані. Замовчування проблем із водопостачанням і санітарією становить пряму загрозу здоров'ю та життю дітей. Ситуація потребує негайної реакції з боку міжнародної спільноти

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти довели Донецьк до божевілля. Але ми не допрацьовуємо, не привертаємо уваги й не використовуємо свої публічні козирі. Наприклад, минулого тижня відбулася велика нарада, яку проводило міністерство освіти так званої ДНР. Основним питанням було навіть не навчання, а те, що треба забезпечити дітей водою і санітарією в школах. Адже вода - це не просто для пиття, це також і для певних інших процесів.

На цій нараді говорили, що в донецьких школах є випадки холери, про які, зрозуміло, публічно не повідомляють. А це означає, що це не єдине інфекційне захворювання, яке там поширюється. Якщо хтось замовчує таку інфекційну епідемію, ми розуміємо, до якої дитячої смертності в першу чергу це може призвести", - наголосив Андрющенко. 

Керівник Центру вивчення окупації наголосив, що про життя в окупації потрібно розповідати світові.

"Коли про це розповідають, міжнародна спільнота реагує досить чутливо, і зрештою росіяни змушені щось робити для окупованих територій, тому що дуже не люблять, коли подібні цивільні історії починають ширитися інформаційним простором Європи чи США", - додав Андрющенко. 

  • Катастрофічний дефіцит як технічної, так і питної води в окупованому росіянами українському місті Донецьк породив новий вид злочинів.
