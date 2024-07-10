Удар РФ по Охматдиту: завідувачка підрозділу медзакладу повідомила, що стан усіх дітей стабілізовано

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Сьогодні стан всіх дітей стабілізовано. Нам дуже пощастило, що ніхто з пацієнтів дуже не постраждав. Є легкі поранення та ураження осколками. Значних поранень діти не отримали. В нас є 4 важкопоранених співробітників лікарні. Також є двоє загиблих наших колег. Одна із них - Світлана Лукʼянчук. Ми оплакуємо їх всім колективом, бо вони частина нашої великої лікарської родини. Ще варто додати, що один із відвідувачів теж загинув. Він перебував недалеко від вибуху", - розповіла Самоненко.

Завідувачка також розповіла про одну із загиблих лікарів - Світлана Лукʼянчик.

"Світлана почала працювати в нашій лікарні відразу після університету. Вона закінчила Київський медичний університет. Працювала вона у відділенні неврології. Там була дуже класна команда. З цього відділення постраждало двоє лікарів та старша медсестра", - додала вона.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Станом на вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, є поранені.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.