Україна має близько 50 ракет ATACMS у своєму розпорядженні, - The Times
Сили оборони України наразі мають у своєму розпорядженні близько 50 американських далекобійних ракет ATACMS
Про це пише The Times.
У матеріалі йдеться, що ATACMS не вистачає, оскільки вони "високо цінуються у всьому світі". США експортували їх, зокрема, в Польщу, Австралію, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину й Марокко. Таким чином, Україна опинилася в кінці списку.
"Хоча Пентагон не надав жодних цифр, вважається, що київський уряд має лише близько 50 ракет на цей час", - зауважує The Times.
Водночас журналісти зазначають, що Київ має достатньо ракетних установок HIMARS і MLRS для запуску. Однак українському командуванню потрібно ретельно обирати цілі у РФ для атак, адже постачання є обмеженим.
- Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб території Росії стосується лише Курської області.
- У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.
- Згодом у Reuters повідомили, що Україна атакувала склад боєприпасів у РФ вісьмома ATACMS: росіянам вдалося перехопити дві далекобійні ракети.
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