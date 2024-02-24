Україна підписала безпекові угоди з Італією та Канадою
24 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єрами Італії і Канади, Джорджією Мелоні та Джастіном Трюдо, й підписав угоди про гарантії безпеки
Про це повідомив Зеленський у телеграм.
"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", - наголосив президент.
Він додав, що також йшлося про подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.
"Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", - зазначив Зеленський.
Зеленський поінформував, що Україна також підписала ще одну "безпекову угоду з Канадою, яка зміцнює позиції нашого народу, і особливо наших воїнів". Президент наголосив, що це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості.
"Ми з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні", - заявив Зеленський.
Він подякував прем’єр-міністру Трюдо та всім канадцям за підтримку.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з лідером європейської дипломатії Жозепом Боррелем заявив, що до кінця березня ЄС планує передати Україні майже 170 тис. боєприпасів.
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