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"Україна вже стала одним із ключових ринків збуту зброї в даркнеті": російські фейки за 25 березня

25 березня, 2024 понедiлок
22:35
Війна з Росією Фейк, Росія

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 25 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 березня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Коментуючи ранкову ракетну атаку окупантів по Києву, російський TG-канал "Первый Харьковский" написав, що "у Києві було уражено секретний бункер українських спецслужб".

Фейк: російський TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "Офіцери-десантники з 25 опдбр обманним шляхом забрали всі заощадження у 89-річної бабусі". 

Фейк: Ворожий TG-канал "Росич | Rosich" написав: "Україна вже стала одним з ключових ринків збуту зброї в даркнеті. Скоро і Європа відчує на собі всі принади свого лендлізу хохлам, а саме їхню корумпованість і бажання нажитися".

  • 25 березня повідомлялось, що російська пропаганда запустила фейк начебто 25 березня внаслідок ворожого удару гіперзвуковими ракетами "Циркон" у столичному аеропорту Жуляни знищено дві установки Patriot.
Теги:
Україна
фейк
пропаганда
російські фейки
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