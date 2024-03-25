"Україна вже стала одним із ключових ринків збуту зброї в даркнеті": російські фейки за 25 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 березня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Коментуючи ранкову ракетну атаку окупантів по Києву, російський TG-канал "Первый Харьковский" написав, що "у Києві було уражено секретний бункер українських спецслужб".

Фейк: російський TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "Офіцери-десантники з 25 опдбр обманним шляхом забрали всі заощадження у 89-річної бабусі".

Фейк: Ворожий TG-канал "Росич | Rosich" написав: "Україна вже стала одним з ключових ринків збуту зброї в даркнеті. Скоро і Європа відчує на собі всі принади свого лендлізу хохлам, а саме їхню корумпованість і бажання нажитися".