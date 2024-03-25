"Російські ракети уразили ЗРК Patriot та штаб-квартиру ГУР у Києві", - роспропаганда поширює фейк про атаку 25 березня
Російська пропаганда запустила фейк начебто 25 березня внаслідок ворожого удару гіперзвуковими ракетами "Циркон" у столичному аеропорту Жуляни знищено дві установки Patriot
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Також, за словами пропагандистських Telegram-каналів, уражено штаб-квартиру ГУР та "центр прийняття рішень" СБУ.
"Насправді кремлівські фейкороби самі не визначились, що саме "знищили" терористичні війська РФ у Києві - одна брехлива версія суперечить іншій", - зазначають в Центрі.
Насправді ж уламки збитої ракети пошкодили житловий будинок і триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі.
Також уламки збитої ракети виявлено в Голосіївському та Солом’янському районах столиці.
- О пів на одинадцяту ранку 25 березня в Києві пролунала серія вибухів. Унаслідок ракетних ударів є постраждалі та руйнування в кількох районах столиці.
- Уранці понеділка, 25 березня, російські терористи завдали ракетного удару по столиці України. Сили протиповітряної оборони знищили над Києвом дві балістичні ракети РФ.
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