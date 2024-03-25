"Російські ракети уразили ЗРК Patriot та штаб-квартиру ГУР у Києві", - роспропаганда поширює фейк про атаку 25 березня

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Також, за словами пропагандистських Telegram-каналів, уражено штаб-квартиру ГУР та "центр прийняття рішень" СБУ.

"Насправді кремлівські фейкороби самі не визначились, що саме "знищили" терористичні війська РФ у Києві - одна брехлива версія суперечить іншій", - зазначають в Центрі.

Насправді ж уламки збитої ракети пошкодили житловий будинок і триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі.

Також уламки збитої ракети виявлено в Голосіївському та Солом’янському районах столиці.