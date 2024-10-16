Україна знову заявила, що окупанти готуються атакувати ядерні об'єкти, й попросила дозволу бити далекобійною зброєю по РФ

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільному брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки, які 16 жовтня перебувають із робочим візитом в Одесі, передає Укрінформ.

"Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики", - сказав дипломат.

За його словами, Україна наполягає на дозволі працювати на випередження й завдавати ударів далекобійною західною зброєю по військових обʼєктах на території Росії.

"Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", — наголосив очільник МЗС.