Українська ППО вночі знищила 4 дрони та ракету "Іскандер-К"
У ніч проти 31 травня російська окупаційна армія запустила по території України 10 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 4 безпілотники та крилату ракету
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що російський ворог запустив 5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Білгородської області по Харкову.
Крім цього, РФ запустила крилату ракету "Іскандер-К" із Курської області по Києву, а також здійснила пуски чотирьох ударних БПЛА типу Shahed-131/136 з району Єйська, що в РФ.
У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині.
- У ніч з 30 на 31 травня російські терористи запустили ударні "шахеди" для обстрілу України, під ранок вдарили по Києву ракетами.
- Тієї ж ночі росіяни обстріляли житловий район Харкова. Унаслідок цього загинули три людини, 25 постраждали.
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