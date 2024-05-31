Українська ППО вночі знищила 4 дрони та ракету "Іскандер-К"

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що російський ворог запустив 5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Білгородської області по Харкову.

Крім цього, РФ запустила крилату ракету "Іскандер-К" із Курської області по Києву, а також здійснила пуски чотирьох ударних БПЛА типу Shahed-131/136 з району Єйська, що в РФ.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині.