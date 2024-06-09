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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Українські БПЛА над російським Моздоком, ураження Су-57 в Астраханській області та "бавовна" у різних куточках тимчасово окупованого Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
9 червня, 2024 неділя
19:59
Війна з Росією Пожежа у РФ

Цього тижня українські БПЛА дісталися до Моздоку, де розташований аеродром, звідки злітають МіГ-31К і Ту, уразили Су-57 в Астраханській області та викликали "бавовну" у різних куточках тимчасово окупованого Криму

Зміст

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та НА тимчасово окупованих територіях 03.05-09.06.2024

Українські БПЛА над російським Моздоком, ураження Су-57 в Астраханській області та пожежа на НПЗ у Ростовській області

  • 5 червня російське міністерство оборони РФ заявило про нібито знищення п'яти безпілотників у Білгородській, Курській та Воронезькій областях. Зазначається, що російська ППО знищила та перехопила два БПЛА над територією Білгородської області, два дрони над територією Курської області та один – над територією Воронезької області.
  • А вночі четверга, 6 червня, в Росії повідомили про нібито атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Ростовській області. Натомість дрони ГУР уразили нафтобазу на Білгородщині. Зазначається, що дрони Головного управління розвідки атакували нафтобазу в районі Старого Оскола Білгородської області РФ. Про нібито атаку на Білгородщині повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. "ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе атакували нафтобазу на території Старооскольського міського округу. Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. Чотирма пожежними розрахунками осередок загоряння було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони. Постраждалих немає", – написав він. Водночас у Ростовській області спалахнула пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі, згодом стало відомо, що пожежу, мовляв, локалізували на площі 100 кв. м. 
  • У ніч проти суботи, 8 червня, росіяни заявили про те, що їхня протиповітряна оборона начебто знищила по два БПЛА над територією Білгородської та Ростовської областей, шість – над Краснодарським краєм, три безпілотники – над Астраханським регіоном. Також по одному дрону окупанти нібито перехопили над територією Брянської й Тульської областей. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков написав, що селище Прохорівка у регіоні зазнало атаки трьох БПЛА літакового типу. За його словами, перший безпілотник впав на приватний житловий будинок, через що той і споруди поруч зазнали руйнувань. Другий безпілотник, як каже губернатор, упав і здетонував поряд із приватним житловим домоволодінням, через що там вибило вікна, осколками посічено фасад, паркан та господарську споруду. Гладков додав, що третій безпілотник начебто атакував храм, внаслідок чого в будівлі пошкоджено покрівлю та фасад.
  • Також у суботу, 8 червня, над територією Республіки Північна Осетія-Аланія російська ППО нібито збила безпілотники у Моздоку, де розташований аеродром, звідки злітають літаки МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.  За словами російських оборонних відомств, їхня ППО збила БПЛА над територією Республіки Північна Осетія-Аланія. Очільник регіону Сергій Міняйло уточнив, що російська ППО начебто збила три дрони у Моздоку. "За попередньою інформацією, БПЛА прилетіли з української сторони. Їхньою метою був військовий аеродром. Жертв і руйнувань немає", – написав він. Саме в Моздоку розташований військовий аеродром росіян, звідки злітають російські винищувачі МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.
  • І знову ж таки у суботу, 8 червня, на території аеродрому "Актюбінськ" в Астраханській області РФ, що розташований за 589 у км від лінії бойового зіткнення, був уражений багатоцільовий російський винищувач Су-57. "На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього зʼявились  вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження", – йдеться у повідомленні ГУР. Як зазначають у ГУР, Су-57 є найсучаснішим винищувачем Росії, який здатен використовувати для ударів ракети X-59 та X-69. За даними розвідки, на озброєнні повітряно-космічних сил РФ перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків. 
  • У неділю, 9 червня, український військовий літак завдав удару по російському командному пункту в районі Білгорода. "Місія ВПС України завдала удару по російському командному пункту в Білгороді", – зазначило джерело. Наразі невідомо, який тип боєприпасів був використаний під час атаки, й чи була це західна зброя, чи ні. "Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме попадання. Це перше повітряне ураження, здійснене ВПС України по цілі на території Росії", – додав український військовий, який говорив на умовах анонімності.
обстріл, ППО

Фото: reuters

Бавовна у Криму: знищений ворожий буксир "Сатурн", пошкодження двох РЛС та вибухи у Балаклаві, Севастополі й Керчі

  • У ніч проти 6 травня Головне управління розвідки провело атаку у Чорному морі. Унаслідок цього знищено рейдовий ворожий буксир "Сатурн". "6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України  біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей", – йшлося у повідомленні. Зазначалося, що внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських окупантів знищено. 
  • Уночі 7 червня сили начебто ППО РФ знищили 28 БПЛА над трьома областями, а також над окупованим Кримом та Азовським морем. Зазначалося, начебто російська ППО знищила або перехопила 11 БПЛА над Кримським півостровом та 8 дронів над акваторією Азовського моря. А російський Telegram-канал "Астра" заявив про пошкодження двох радіолокаційних станцій у селі Мисове у Ленінському районі в окупованому Криму. Крім цього, внаслідок ударів там постраждав один окупант.
  • Також у ніч проти суботи, 8 червня, у різних частинах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада Севастополя каже про атаку морського дрона. У російському відомстві кажуть, що їхніми вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, які буцімто прямували в напрямку Кримського півострова. Напередодні видання "Кримський вітер" повідомляло про вибухи, зокрема у Балаклаві, Севастополі та Керчі. За їхніми даними, перший вибух пролунав у Балаклаві в районі ТЕС після 01:00. Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя. "Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, – це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер", – заявив Развожаєв.

вибух в Севастополі

Фото: Кримський вітер / телеграм

Думки експертів

Центр спеціальних операцій "Альфа", який входить до складу Служби безпеки України, вразив частину нафтопереробних потужностей Росії, які приносили у бюджет країни 55% валютного виторгу.

"За останні два місяці уражено, зокрема, багато нафтопереробних потужностей РФ, завдяки чому ми на третину скоротили експорт нафтопродуктів, а це є 55% ворожого військового виторгу. Це валютна виручка від експорту нафтопродуктів", – зазначив на першому щорічному "Саміті Свободи США – Україна" один з керівників спецпризначенців СБУ.

Співголова ГІ "Права Справа", військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що тактика Сил оборони України щодо ураження носія ракет Х-69 винищувача Су-57 – є вже напрацьованою.

"Це серйозний успіх Сил оборони України, операція була проведена Головним управління розвідки Міністерства оборони причому є дані об'єктивного контролю, які свідчать про ураження Су-57. Офіційна влада Росії може скасовувати цю інформацію, або спростувати, але менше з тим, російській публіки так звані зедвоєнкори підтверджують момент ураження Су-57. Росіяни, як завжди брешуть, називають Су-57 п'ятим поколінням, насправді він є літаком перехідного типу, призначений для знищення всіх видів повітряних цілей, ураження іноземних надводних цілей, здійснення моніторингу повітряного простору на великих відстанях", – пояснює Снєгирьов.

Теги:
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Росія
СБУ
безпілотник
ГУР
Білгород
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